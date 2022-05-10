İzmir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla açılan davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 13:00
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın Kemalpaşa'ya geleceği bilgisine ulaştı.
Polis ekipleri, S.A'yı ilçe merkezinde yakaladı. S.A, adliyedeki işlemin ardından cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız