'MİT Tırları' sanıklarını serbest bırakan hakim ve eşine hapis cezası

Eski hakim Cebrail Cem Alıcı ile eşi Nurdan Alıcı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cebrail Cem Alıcı ile eşi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Savunmasını daha önce yazılı olarak verdiğini belirten Cebrail Cem Alıcı, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Alıcı, hakkındaki ByLock tespitinin de gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Sanık Nurdan Alıcı ise ByLock tespit edilen telefonu kendisinin değil, eşinin kullandığını savundu. Bu nedenle eşiyle tartıştığını ifade eden Nurdan Alıcı, suçsuz olduğunu söyleyerek, beraat talebinde bulundu.

Son sözlerin dinlenilmesinin ardından hükmü açıklayan mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan eski hakim Cebrail Cem Alıcı'yı 7 yıl 6 ay, eşi Nurdan Alıcı'yı da 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gözaltına alınan sanıkları "yeterli delil" olmadığı gerekçesiyle serbest bırakan ve örgütün yargı ayağında etkin rol oynadığı öne sürülen eski hakim Cebrail Cem Alıcı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 20 Temmuz 2016'da gözaltına alınmıştı.

Alıcı ve eşi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.