Yüksek faiz vadettikleri emeklilerin maaşlarına el koyan suç örgütüne operasyon

Ankara'da sokaklara yapıştırdıkları ilanlar ve sosyal medya aracılığı ile emekli vatandaşlara uygun şartlarda kredi kullandırma vaadi ile yüksek miktarda borçlandırarak maaşlarına el koyan bir suç örgütünün varlığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Zanlıların, emeklileri Kızılay'daki iş yerlerine çağırdıkları, bankalardan veya finans kuruluşlarından kullanılmıyormuş gibi yüksek faiz karşılığı verdikleri cüzi miktardaki paralar ile emekli maaşlarına muvafakatname ve senetle el koydukları belirlendi.

Bazı kişilere altın satışı yapıyormuş görüntüsü ile aynı şekilde yüksek faizle borç verdikleri, bazı kişilere ise senet imzalattıkları halde vadettikleri paraları vermeyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

- Yaşlı ve engelli kimseleri mağdur ettiler

Zanlıların, yüzde 100 engelli raporu olan bir kişinin ve eşinin emekli maaşına el koydukları, yine aynı şekilde algılama yeteneği az olan yaşlı emeklileri seçerek, onların yerine evrakları kendileri doldurarak imzaladıkları, bu şekilde maddi durumu bozulan bazı yaşlı kişilerin evlerinden ve kaldıkları huzurevlerinden atıldıkları da polisin tespitleri arasında yer aldı.

Zanlıların, ayrıca PTT çalışanı bir kişi aracılığı ile kurumdan alınan kredileri, "Normalde size kredi çıkmaz ama biz alırız" şeklinde beyanlar ile kendileri tarafından alınmış gibi göstererek mağdurlara verdikleri belirlendi.

Tespit edilen 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda biri PTT çalışan 13 zanlı gözaltına alındı.