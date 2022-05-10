Sahte kimlikle arazi satılmasını tapu memurunun dikkati önledi
Manisa'da yurt dışında yaşayan kişiye ait 30 milyon lira değerindeki araziyi sahte kimlikle satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Dikkatiyle dolandırıcılığı önleyen tapu memuruna başarı belgesi verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 16:22
Yunusemre Tapu Müdürlüğünde görevli tapu memuru Kemal Ökmen, ilçeye bağlı Karaali Mahallesi'ndeki arazinin satış işlemi sırasında, satıcının sunduğu kimlik belgesinden şüphelenerek durumu polise bildirdi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin, yurt dışında yaşayan arazi sahibi adına sahte kimlik düzenlediği ve 30 milyon değerindeki 7 dönüm araziyi satmaya çalıştığı tespit edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, dolandırıcılığı önleyen tapu memuru Kemal Ökmen ile Yunusemre Tapu Müdürü Hakan Öztürk, müdür yardımcıları Cengiz Çetin ve Şirin Çayır'a başarı belgesi verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız