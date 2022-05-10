Şampiyonlar Ligi'nde değişiklik! İki takım özel davet edilecek

UEFA 2024/2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi müsabakaları için yeni formatını onayladı. Bu formata göre 2024-2025 sezonu itibarıyla müsabakalar "İsviçre sistemi" şeklinde oynanacak. Takım sayısı 32'den 36'ya çıkarılacak.

Ligde ilk sekiz sırada yer alan takımlar bir üst tura katılmaya hak kazanırken, dokuz ile yirmi dördüncü sıralar arasında kalan takımlar kendi arasında bir üst tura kalabilmek için eleme oynayacak.

UEFA'nın aldığı kararlar şu şekilde:

- UEFA ülke puanı sıralamasında beşinci sırada yer alan federasyona Şampiyonlar Ligi'nde kontenjan verilecek.

- "Şampiyonlar Yolu" adı verilen yol ile lige gelen kulüp sayısı dörtten beşe çıkarılacak.

- Son olarak da son iki sıra, kulüpleri tarafından bir önceki sezonda toplu olarak en iyi performansı gösteren federasyonlara gidecek. (toplam puan sayısı, katılan kulüp sayısına bölünecek).

Takımları başarılı olan iki ligde, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanamayan takımların en üst sırasındaki kulüpler lige katılacak.

Bununla birlikte, UEFA İcra Komitesi, Avrupa'daki yerel maç takviminin önemini kabul ederek, finalden önceki tüm maçların hafta ortasında oynanacağını açıkladı.