Ak Partili Akbaşoğlu açıkladı: Alım gücünü artıracak düzenleme yolda
Ak Partili Akbaşoğlu açıkladı: Alım gücünü artıracak düzenleme yolda
THY'den 'yolculara fotoğraf gönderilen uçak' açıklaması
THY'den 'yolculara fotoğraf gönderilen uçak' açıklaması
Bakan Soylu açıkladı: Yeni ehliyetlerde 'TOGG' detayı
Bakan Soylu açıkladı: Yeni ehliyetlerde 'TOGG' detayı
Dolar 15,25'i aştı; Euro 16,15'i test etti
Dolar 15,25'i aştı; Euro 16,15'i test etti
Bakan Bilgin'den maaş zammı ve ek gösterge açıklaması
Bakan Bilgin'den maaş zammı ve ek gösterge açıklaması
MSB'den MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemi hatırlatması
MSB'den MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemi hatırlatması
Benzine 78 kuruş zam geldi
Benzine 78 kuruş zam geldi
Danıştay Başkanı'ndan üyelerin görev süresi yeniden belirlensin talebi
Danıştay Başkanı'ndan üyelerin görev süresi yeniden belirlensin talebi
Ali Yalçın'dan 'enflasyon farkı' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'enflasyon farkı' açıklaması
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçulara ceza 3 yıla çıkıyor
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçulara ceza 3 yıla çıkıyor
Gaziantep'te doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü
Gaziantep'te doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü
TCDD: Yolcu garantisi süresi hiçbir surette 14 yılı aşmayacaktır
TCDD: Yolcu garantisi süresi hiçbir surette 14 yılı aşmayacaktır
Tepki çeken paylaşımda havayolu şirketi eski çalışanları serbest
Tepki çeken paylaşımda havayolu şirketi eski çalışanları serbest
'Yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler'
'Yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler'
Bakan Bilgin çalışan ve emeklilerin maaşları için yeni tarih verdi
Bakan Bilgin çalışan ve emeklilerin maaşları için yeni tarih verdi
Maliye Bakanı'ndan 'konut finansman paketi' açıklaması
Maliye Bakanı'ndan 'konut finansman paketi' açıklaması
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kiralık ev ve konut satış fiyatları uçuşa geçti
Kiralık ev ve konut satış fiyatları uçuşa geçti
12 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı
12 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı
4 üniversite 57 Akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 57 Akademik personel almak için ilana çıktı
3600'de kritik viraja girildi
3600'de kritik viraja girildi
Daha açıklama bitmeden konut fiyatları fırladı
Daha açıklama bitmeden konut fiyatları fırladı
Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Osmangazi'de garanti oranı aşıldı
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Osmangazi'de garanti oranı aşıldı
1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Seçmenin yüzde 84'ü asgari ücrete yeni zam istiyor
Seçmenin yüzde 84'ü asgari ücrete yeni zam istiyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Valilikten 'Nesin Vakfı' açıklaması: Hesabı bloke edildi
Valilikten 'Nesin Vakfı' açıklaması: Hesabı bloke edildi
Erdoğan: Dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha destekleyeceğiz
Erdoğan: Dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha destekleyeceğiz
'Ayasofya'da su haznesini kırıp ayakkabılık yaptılar' iddiası yalanlandı
'Ayasofya'da su haznesini kırıp ayakkabılık yaptılar' iddiası yalanlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ak Partili Akbaşoğlu açıkladı: Alım gücünü artıracak düzenleme yolda

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, temmuz ayında bütün çalışanların, memur ve emeklilerin ücretleriyle ilgili iyileştirici her türlü yasal düzenlemenin yapılacağını, sıkıntıların alım gücünün artırılmasıyla giderileceğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 18:50
Yazdır
Ak Partili Akbaşoğlu açıkladı: Alım gücünü artıracak düzenleme yolda

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 10-16 Mayıs'ın Dünya Engelliler Haftası olduğunu, bu haftada farkındalık kapsamında engelli vatandaşların karşı karşıya olduğu sorunların dile getirildiğini ifade etti.

Evde bakım ücretinin yetersiz olmasının ve herkese verilmemesinin hükümetin en başta çözmesi gereken sorunlardan biri olduğunu belirten Usta, "Bir ülkenin kalkınma ve muasır medeniyet seviyesi, o ülkenin dezavantajlı vatandaşlarına sağladığı kolaylıklar ve imkanlarla ölçülmektedir. Bu kapsamda İYİ Parti olarak, daha erişilebilir ve daha yaşanabilir engelsiz bir Türkiye inşa etmek için çalışmaya son gücümüzle devam edeceğiz." diye konuştu.

Usta, bayramda bulunduğu seçim bölgesi Samsun'da vatandaştan "bin ah" işittiklerini, emeklinin, memurun, işçinin, esnafın perişan olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İsviçre'nin Basel şehrinde 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen saldırıda en az 6 Türk vatandaşının yaralandığını anımsatarak, terör örgütünün özellikle Avrupa'nın göbeğinde sokakları rahat bir şekilde terörize edebildiğini belirtti.

Başta olayın yaşandığı İsviçre olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde terör örgütlerine karşı kararlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Bülbül, saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bülbül, faillerin derhal adalet karşısına çıkartılarak cezalandırılmasını istediğini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, engelliler için yaşamı kolaylaştıran tek bir dokunuş olmayan bir ülkede yaşadıklarını öne sürerek, "Engeli yaratan, iktidarın yurttaşını öncelemeyen politikalarıdır. Bu bahisle öncelikle Engelliler Haftası'nı kutlamak istiyorum ve onlara yönelik yaşam koşullarının iyileştirilmesine dair politikaların mutlaka öne alınması gerekiyor." dedi.

- "Yapısal çözümler gerekli"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon engelli bulunduğunu belirterek, iktidara geldiklerinde engellilerin yaşadığı sorunları ortadan kaldıracaklarını iddia etti.

Konut fiyatlarındaki artışı engellemek için kredi faizlerinin düşürüleceğinin duyurulmasının ev fiyatlarının bir yılda ikiye katlanmasına neden olduğunu dile getiren Özkoç, piyasada, tarlada ürün bulunmadığını, doların 15 lirayı aştığını ve akaryakıt zamlarını günlük takip etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Özkoç, stokçulukla mücadeleye yönelik açıklamalara değinerek, "Sorun cezaların azlığı değil, AKP'nin yanlış tarım, ekonomi ve para politikasıdır. Çare burayı değiştirmek. Stok kısmıyla ilgili çözüm ceza artırmak değil, kapsamlı hal yasası, perakende ticaret düzenlemesi, AVM ve elektronik ticaret hakkında düzenleme ve lisanslı depoculuk yasasıdır. Yapısal çözümler, bütüncül politikalar gereklidir." dedi.

- "AK Parti, engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Engelliler Haftası'nın tüm dünyada engellilerin yaşam kalitesini yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diledi.

KAPAT [X]

Engellilerin sorunlarının çözümünün öncelikleri arasında yer aldığını belirten Akbaşoğlu, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak engellilere dair eğitimden sağlığa, iş hayatından evde bakım hizmetlerine kadar birçok düzenlemenin yapıldığını vurguladı. Akbaşoğlu, "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni ortaya koyan AK Parti iktidarları her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmuştur, olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Kabine toplantısı sonrası sabit gelirli vatandaşların sosyal konut edinmesi konusunda önemli bir paket açıklandığını anımsatan Akbaşoğlu, bu kapsamda 30 milyar lira destekleme olacağını kaydetti.

İktidarın sıkıntıları gördüğünü ve bunların aşılmasıyla ilgili her yeni paketi kamuoyu ile paylaştığını dile getiren Akbaşoğlu, "Alım gücünü artırmak suretiyle bütün vatandaşlarımızın durumunu iyileştireceğimizin bilinmesini isterim. Bu manada temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili gerçekten iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların alım gücünü artırmak suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim." dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Online İngilizce Kursu Open English'i Keşfet!
Online İngilizce Kursu Open English'i Keşfet!
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçulara ceza 3 yıla çıkıyor
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçulara ceza 3 yıla çıkıyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'sığınmacı' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'sığınmacı' açıklaması
Ali Babacan da 'YÖK'ü kapatacağız' dedi
Ali Babacan da 'YÖK'ü kapatacağız' dedi
'Yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler'
'Yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler'
Bahçeli: Türkiye yol geçen hanı, göçmen sığınmacı kampı değildir!
Bahçeli: Türkiye yol geçen hanı, göçmen sığınmacı kampı değildir!

Bu Habere Tepkiniz

Kontrol mühendisi olmayanlara arazi tazminatı ödenmez mi?

Kontrol mühendisi olmayanlara arazi tazminatı ödenmez mi?

Belediyede görevli sözleşmeli mühendise arazi tazminatı ödenmesinde takdir hakkı var mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sözlü sınav açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sözlü sınav açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medyadaki paylaşımlara üzerine sözlü sınavlara yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, bakanlık hizmet birimlerindeki zor görevler için, sözlü sınavda sürekli karşılaşacak kriz durumlarındaki tavır ve tepkilerini ölçer nitelikte sorular sorulduğu belirtilmiştir.
Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

https://kampussertifika.com/?campaign=mn
Araştırma görevlisinin süresiz görevlendirmesine iptal

Araştırma görevlisinin süresiz görevlendirmesine iptal

Danıştay 8. Dairesi, araştırma görevlisi kadrosunda, bilgi ve belge uzmanı olarak görev yapan davacının süresi belirtilmeksizin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevlendirilmesi işlemini iptal etti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Meslek Kanunu esastan görüşülecek

Öğretmenlik Meslek Kanunu esastan görüşülecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Öğretmenlik Meslek Kanununu esastan görüşecek
Konut finansmanı için 3 yeni paket

Konut finansmanı için 3 yeni paket

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.
2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi 2020 EKPSS sınavının zihinsel engelli kategorisi için yapılan sınavla ilgili önemli bir karar aldı
Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, soruşturma konusu suçla ilgili şikayeti olmayan kişinin soruşturma sonucunda Yetkili Kurulca verilen men-i muhakeme kararına İtiraz hakkı bulunmadığına karar verdi.
'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

Milyonlarca kamu çalışanın beklediği 3600 ek göstergede kritik viraj. Memurların merakla beklediği Hükümet ve Memur- Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını yarın yapacak. 3600 ek gösterge ile birlikte 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek. Memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler artacak.
Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Taşınmazın tahliyesi sırasında olay yerinin güvenliğini almayarak terk eden bu sebeple avukatın boğazına bıçak dayanmasına neden polislerin eylemi dolayısıyla idare 20 bin TL manevi tazminat ödeyemeye mahkum edildi.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Kardeşlerim 52.Bölüm Fragmanı

Kardeşlerim 52.Bölüm Fragmanı

Kardeşlerim 52.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 14 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Bursa'da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı

Bursa'da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ve Spor Toto Teşkilatı'nın katkılarıyla hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik kurallarını temelden öğrenen bir nesil yetişecek.