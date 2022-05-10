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Tokayev'den Erdoğan'a övgü: Bilge ve saygın bir siyasetçidir

Kasım Cömert Tokayev, "Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan bilge ve saygın bir siyasetçidir. Onun vizyonu geniştir. Bu yüzden fikirleri çok değerlidir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 22:57
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Tokayev'den Erdoğan'a övgü: Bilge ve saygın bir siyasetçidir

Türkiye'ye ziyarette bulunan Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'ye daveti nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Tokayev, gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Tokayev, bugün birçok konu üzerinde kapsamlı görüşmeler yaptıklarını, fikir teatisinin derinlemesine ve anlamlı geçtiğini kaydetti.

Kasım Cömert Tokayev, "Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan bilge ve saygın bir siyasetçidir. Onun vizyonu geniştir. Bu yüzden fikirleri çok değerlidir." dedi.

Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk kabul eden ülke olduğuna işaret eden Tokayev, "Bunu Kazak halkı hiçbir zaman unutmayacaktır. Kazakistan için Türkiye'den hiçbir zarar gelmemiştir. Her zaman iyilik görmüşüzdür. Bugüne kadar böyle olmuş ve böyle devam edecektir." ifadesini kullandı.

Tokayev, Kazakistan ve Türkiye'nin ortak köklere sahip kardeş ve dost ülkeler olduğuna dikkati çekerek ülkesinin yurt dışındaki ilk büyükelçiliğinin Ankara'da açıldığını ve bunun sembolik anlamının büyük olduğunu dile getirdi.

"Türkiye Kazakistan için çok önemli stratejik ortaktır"

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümü olduğunu aktaran Tokayev, bu dönem zarfında iş birliğinin pekişerek stratejik ortaklık halini aldığını ve kapsamlı anlaşmalarla hukuki altyapının oluşturulduğunu belirtti.

Ticari, ekonomik, kültürel ve insani ilişkiler ile küresel ve bölgesel teşkilatlar nezdindeki etkileşimin başarılı şekilde geliştiğine işaret eden Tokayev, "Türkiye Kazakistan için çok önemli stratejik ortaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülkenin iş birliğini geliştirmeye yaptığı katkıyı "yüksek" olarak değerlendiren Tokayev, bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tokayev, Türkiye'nin her zaman Kazakistan'a destek verdiğini ve bunu her zaman hissettiklerini dile getirdi.

Bugün ikili görüşme sonucunda önemli anlaşmalar elde ettiklerini vurgulayan Tokayev, ziyaretin siyasi, ticari, ekonomik, yatırım, kültürel, insani, askeri, teknik ve diğer alanlardaki iş birliğini daha da pekiştirmeye imkan sağlayacağını vurguladı.

Tokayev, "Özellikle Trans-Hazar uluslararası taşımacılık güzergahının potansiyelini tam olarak kullanmaya iki ülke de niyetlidir. Jeopolitik durumun çetin bir hal aldığı dönemde bu güzergahın önemi daha da artmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Kazak-Türk iş birliğini yeni düzeye taşımak için "Genişletilmiş Stratejik İş Birliği" hakkındaki ortak bildiriyi kabul ettiklerini de dile getiren Tokayev, çeşitli alanlardaki bağları yeni seviyeye çıkaracak hükümetler arası önemli belgeler imzalandığını bildirdi.

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Tokayev, "Bu, kardeşliğimizi pekiştirerek ve etkileşimimizi derinleştirecek önemli bir adımdır. Kazakistan ve Türkiye, Avrasya kıtasında barış ve istikrarı sağlama işine büyük önem vermektedir. Bu bakımdan iki ülke uluslararası ve bölgesel düzeyde yakın bağlar kurmuştur." dedi.

Ticari ve ekonomik yatırım iş birliğinin iki taraflı bağların öncelikli alanlarından biri olduğunu aktaran Tokayev, Türkiye'nin Kazakistan'ın dış ticaret ortakları sıralamasında ilk 5'te yer aldığını söyledi.

Tokayev, karşılıklı ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştığına da dikkati çekerek "Bu göstergeyi 10 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Görüşmelerde değeri yaklaşık 1 milyar dolar olacak ticari evraka imza atılacak"

Türk yatırımcıların Kazakistan ekonomisine 4 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını, Kazak iş adamlarının da Türkiye'ye 1 milyar dolardan fazla yatırımda bulunduğunu kaydeden Tokayev, iki ülke arasındaki ortak projelerin sayısının 150'ye ulaştığını ve 5,5 milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Yatırım iş birliğini daha da genişletmek için yarın Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceğini aktaran Tokayev, "Görüşmelerde değeri yaklaşık 1 milyar dolar olacak ticari evraka imza atılacak." dedi.

Tokayev, ayrıca Karma Ekonomik Komisyonun (KEK), ticari ekonomik iş birliğini geliştirmeye büyük ivme kazandırdığının da altını çizdi.

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) da önemli rol üstlendiğine dikkati çeken Tokayev, geçen yıl Türk Devletleri İşbirliği Konseyinin tam teşkilat olarak tekrar kurulmasının memnuniyet verici olduğunu, bunun herkesin ortak başarısı olduğunu kaydetti.

Tokayev, öte yandan eğitim ve kültür alanındaki ilişkileri daha da geliştirme konusunda anlaştıklarını belirterek TDT'nin Kazakistan için çok önemli olduğunu, her zaman destek vereceklerini söyledi.

Kazakistan ve Türkiye'nin çok yönlü bağlarını pekiştirmek için çok olanağın bulunduğunun altını çizen Tokayev, bugünkü önemli anlaşmaların bunun net bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Tokayev, iki ülke arasındaki bağları daha da derinleştirmek için Kazakistan'da üst düzey ikili görüşme yapmanın önemini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Nur Sultan'da Üst Düzey Stratejik İş Birliği Konseyinin 4. toplantısını gerçekleştirmeyi umduklarını belirterek "Birbirimize destek çıkarak başarıya beraber ulaşacağımıza inanıyorum. İki ülkenin dostluğunun ilelebet olması diliyorum." dedi.

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