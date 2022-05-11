Konuta hareket gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan önceki gün Kabine Toplantısı sonrası konut sektörü ile ilgili 3 önemli paketi kamuoyuna açıkladı. Paketlerle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu.

UYGUN MALİYETLİ KREDİ

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli kredi sağlanacak. Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimi artırılmış olacak. İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH), yahut hurda altının Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

TOKİ'YE 30 MİLYAR TL

KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi şirketlerinitamamlanmayan projelerini bitirmeleri hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı. Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek.

Ayrıca düşük gelir gurubundaki vatandaşların ev sahibi yapılmasına yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar TL kaynak aktarılacak. Bu durum piyasanın rahatlamasına yol açacak.

ARZ İÇİN İLK KIVILCIM

Sektör temsilcileri paketler sayesinde sektörün canlanacağını ve konut arzının artacağını belirtiyor. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, paketlerin konut almak isteyenlere fırsat sunacağını söyledi. Durbakayım, "Bu paketler konut arzının artmasında da ilk kıvılcım olacak" dedi. Paketler sayesinde konut ihtiyacı olanların faiz yükünün azaltılacağını, maliyetlerden dolayı değer artışı yaşayan konut fiyatlarına erişimin kolaylaşacağını dile getiren Durbakayım, "Konut üreticileri, ham madde fiyatları sabit olduğu sürece, ihtiyaç duyulan konut arzına katkı sağlayabilmek için metrekare birim fiyatlarını sabitlemeye her zaman hazır" diye konuştu.

İÇ PİYASA HAREKETLENECEK

Boss4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da açıklanan paketin , iç piyasayı hareketlendireceğini söyledi. Akkuş, "Konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına düşürülmesi piyasaya hareket getirecektir" diye konuştu. Özyurtlar Holding Başkanı Tamer Özyurt da yeni paketlerin şartları uygun olan ve konut almak isteyen kesimi harekete geçireceğini kaydetti. Özyurt, "Kentsel dönüşüm için sağlanacak uygun kredi ve destekler de konut arzını artıracaktır. Bu da konut fiyatlarının kontrolsüz artışına fren etkisi yapacaktır" dedi.