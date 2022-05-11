Rus çekiliyor, İran milisi yerleşiyor

Suriye lideri Beşar Esad, Tahran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek İran Cumhurbaşkanı, İstihbarat, Devrim Muhafızları ve ülkenin dini lideri Ali Hamaney ile görüştü. Eski Suriye İstihbarat Komutanı ve Suriye Geçici Hükümet İçişleri Bakanı Muhiddin Harmuş ve İran uzmanı Çağatay Balcı, Esad'ın ziyaretini gazetemize değerlendirdi.

DÜŞMANLIĞIN İTİRAFI

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Taib'in kardeşi muhafazakar siyasetçi Mehdi Taib'e ait bir ses kaydında, Irak-Başika'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine yapılan saldırıların İran Devrim Muhafızları tarafından düzenlendiği resmen itiraf edildi. Esad'ın Tahran ziyareti "Suriye rejimi Siyonist güçler ve müttefiklerine karşı büyük bir zafer kazandı. Bazı komşu ülke liderleri ise Siyonist rejimin liderleri ile oturup kahve içerken aynı ülkede halk Siyonizm karşıtı sloganlarla sokakları doldurdu" ifadeleri dikkat çekti. Tüm otoriteler bu konuşma ile kast edilen ülkenin Türkiye olduğunda ittifak ederken, İran uzmanı Çağatay Balcı bu durumu "Sahada yaşanan gerginliğin ve İran'ın düşmanca faaliyetlerinin itirafı" olarak yorumladı.

TAHRAN HIRÇINLAŞIYOR

Hamaney'in "komutan" diye karşıladığı Esad'la yaptığı görüşmeyi "Suriye cephesini tahkim" olarak nitelendiren Balcı, bu görüşmede verilen Türkiye karşıtı mesajların iyi okunması gerektiğini vurguladı. Bölgesel denklemde yaşanan gelişmelerin İran'ı hırçınlaştırdığı görüşünü dile getiren Balcı "PKK'nın Türkiye içi operasyon niteliğini kaybetmesi İran'ın elini ciddi anlamda zayıflattı. Terör örgütünün en zayıf olduğu bu dönem aynı zamanda İran-PKK ilişkilerinin de zirve olduğu bir süreç. Son 40 yıllık süre zarfında Tahran'ın en büyük kozu PKK idi. Hemen kritik zaman dilimlerinde İran bu terör aparatını Türkiye'ye karşı kullandı. Şimdi bu aracı kaybediyor ve bu durum İranlı yöneticileri çok daha hırçın hale getiriyor. Bunun yansımalarını da başta Sincar olmak üzere bütün sıcak hatlarda çok net görüyoruz" diye konuştu.

ESAD'IN ZOR GÜNLERİ

Esad'ın Tahran ziyareti ayrıca "Rusya'nın Ukrayna savaşı sebebiyle boşalttığı alanı İran'ın doldurma hamlesi" olarak yorumlandı. Eski Suriye İstihbarat Komutanı ve Suriye Geçici Hükümet İçişleri Bakanı Muhiddin Harmuş "Esad şu an her anlamda derin bir kriz yaşıyor. İçeride ilan ettiği af ve ordu kademesinde yaptığı değişiklikler, bazı mahkümların salıverilmesi bu krizin dışa vurumu olarak okunmalı. Çünkü ülke içerisinde kendisini destekleyen azınlık bile artık isyan noktasında" dedi.

SÖZDE AÇILIM YAPACAK

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, krizden çıkmak için açılım yapmak istediğini söyleyen Eski Suriye İstihbarat Komutanı ve Suriye Geçici Hükümet İçişleri Bakanı Muhiddin Harmuş "Arap Ligi dahil son dönem yapılan tüm girişimlerin arka planında da bu var. Şimdi istihbarat, bakanlıklar dahil birçok alanda değişikliklere şahit olacağız. Tanınmayan isimlere görev verilerek yeni bir vitrin hazırlanacak. Dünyaya da değişim mesajı verilecek. Esad ve Hamaney işte bu değişimi konuştular. İran devleti elbette her kurumun kritik noktasında olmak istiyor. Bu sebeple de Esad'a gerekli talimatları verdiler. Çünkü Suriye'yi kendi eyaletleri olarak görüyor ve bu imtiyazlarını kaybetmekten korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

YILMAZ BİLGEN