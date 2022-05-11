Kapora dolandırıcılarına dikkat!

Beylikdüzü bölgesinde emlak işi yapan Semra Yıldız, 'kapora' dolandırıcılıkları konusunda ev alacakları uyardı. İlan sitelerinden ev fotoğraflarını kopyalayan dolandırıcıların normal fiyatın altına ilana çıktıklarını belirten Yıldız "Buna oltalama yöntemi deniliyor. Mesela Beylikdüzü'nde 1+1 daire fiyatları ortalama 1 milyon TL. Ancak bu düzenbazlar aynı evi 600-700 bin liradan ilana çıkıyor. Bunu gören vatandaş fiyata kanıp bunların eline düşüyor" dedi.

Sahte ilan çıkan dolandırıcının ev alacak kişiden kapora talep ettiğini ve ardından kayıplara karıştığını ifade eden Yıldız "Uygun fiyatlı evi görüp bu kişileri aradığınızda size 'Çok yoğunluk var, daha sonra döneyim' diyerek güven kazanılıyor.

Bir süre sonra sizi arıyor ve eve talebin çok olduğunu söylüyor. Evi istediğiniz zaman görebileceğinizi söylüyor ancak öncesinde satılmaması için bir kapora göndermenizi istiyor. Evin fiyatlarına göre 2 bin ile 5 bin lira arasında talep ediliyor. Ev almadan önce mutlaka gidip yerinde görün" uyarısını yaptı.

KAAN ZENGİNLİ