Dar gelirlinin umudu TOKİ

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak
Kapora dolandırıcılarına dikkat!
Kapora dolandırıcılarına dikkat!
FETÖ'cüler mülakattan böyle geçti: Aday numarası mülakat şifresi
FETÖ'cüler mülakattan böyle geçti: Aday numarası mülakat şifresi
11 Mayıs 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
11 Mayıs 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
O ilde hastanelerde korona tedavisi gören 1 hasta kaldı
O ilde hastanelerde korona tedavisi gören 1 hasta kaldı
'Telefon kazandım' diye sevinirken 30 bin liradan oldu
'Telefon kazandım' diye sevinirken 30 bin liradan oldu
Bakan Nebati'den konut fiyatlarını artıran fırsatçılara uyarı
Bakan Nebati'den konut fiyatlarını artıran fırsatçılara uyarı
Kadına ve sağlıkçıya şiddeti önleyecek kanun teklifi Meclis'te
Kadına ve sağlıkçıya şiddeti önleyecek kanun teklifi Meclis'te
Vaka sayıları açıklandı: 1858 yeni vaka, 7 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1858 yeni vaka, 7 vefat
20 yıl önceki cinayet, dosyanın kapanmasına 3 gün kala çözüldü
20 yıl önceki cinayet, dosyanın kapanmasına 3 gün kala çözüldü
Konut finansman paketi için kim, ne dedi?
Konut finansman paketi için kim, ne dedi?
İçişlerinden genelge: Gece müzik yayın saati uzatıldı
İçişlerinden genelge: Gece müzik yayın saati uzatıldı
Ak Partili Akbaşoğlu açıkladı: Alım gücünü artıracak düzenleme yolda
Ak Partili Akbaşoğlu açıkladı: Alım gücünü artıracak düzenleme yolda
THY'den 'yolculara fotoğraf gönderilen uçak' açıklaması
THY'den 'yolculara fotoğraf gönderilen uçak' açıklaması
Bakan Soylu açıkladı: Yeni ehliyetlerde 'TOGG' detayı
Bakan Soylu açıkladı: Yeni ehliyetlerde 'TOGG' detayı
Dolar 15,25'i aştı; Euro 16,15'i test etti
Dolar 15,25'i aştı; Euro 16,15'i test etti
Bakan Bilgin'den maaş zammı ve ek gösterge açıklaması
Bakan Bilgin'den maaş zammı ve ek gösterge açıklaması
MSB'den MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemi hatırlatması
MSB'den MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemi hatırlatması
Benzine 78 kuruş zam geldi
Benzine 78 kuruş zam geldi
Danıştay Başkanı'ndan üyelerin görev süresi yeniden belirlensin talebi
Danıştay Başkanı'ndan üyelerin görev süresi yeniden belirlensin talebi
Ali Yalçın'dan 'enflasyon farkı' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'enflasyon farkı' açıklaması
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçulara ceza 3 yıla çıkıyor
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçulara ceza 3 yıla çıkıyor
Gaziantep'te doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü
Gaziantep'te doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü
TCDD: Yolcu garantisi süresi hiçbir surette 14 yılı aşmayacaktır
TCDD: Yolcu garantisi süresi hiçbir surette 14 yılı aşmayacaktır
Tepki çeken paylaşımda havayolu şirketi eski çalışanları serbest
Tepki çeken paylaşımda havayolu şirketi eski çalışanları serbest
'Yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler'
'Yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler'
Bakan Bilgin çalışan ve emeklilerin maaşları için yeni tarih verdi
Bakan Bilgin çalışan ve emeklilerin maaşları için yeni tarih verdi
Maliye Bakanı'ndan 'konut finansman paketi' açıklaması
Maliye Bakanı'ndan 'konut finansman paketi' açıklaması
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kiralık ev ve konut satış fiyatları uçuşa geçti
Kiralık ev ve konut satış fiyatları uçuşa geçti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dar gelirlinin umudu TOKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konut sektörüne 3 ayrı paketle müjde verdi. İlk defa konut alacaklara, döviz ve altınını bozduracaklara yönelik yüzde 1'in altında faiz imkanı sağlanırken TOKİ eliyle de sosyal konutların hızlandırılması sektörü sevindirdi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 11 Mayıs 2022 07:45
Yazdır
Dar gelirlinin umudu TOKİ

Konut sektörüne ilişkin açıklanan 3 destek paketiyle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı paketler içinde en kritik olanı ise düşük gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye sağlanacak 30 milyar liralık finansmanla yaşanacak. TOKİ, 100 bin sosyal konut projesini yürütürken, sosyal konut projelerinin istismarını önlemek için bu yolla edinilen konutların 5 yıl süreyle satışına da izin verilmiyor. 30 milyarlık finansmanın yanında konut arzını artırmak için küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli bir fiyatın üzerinde satmamaları şartıyla uygun maliyetli kredi de kullandırılacak. Rezerv alanlarda yapılan ve uygun maliyetli krediyle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satış tahdidine tabi olacak.

TOKİ SOSYAL KONUTA HIZ VERECEK

İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, paketin konut arzının artmasında ilk kıvılcım olacağını söyledi. Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel de teşviklerin son dönemde projelerini bekleten konut üreticilerini harekete geçireceğini belirterek "Böylece sektördeki düşük arz sorunun çözülmesiyle de uzun vadede konut fiyatlarındaki fahiş yükseliş son bulacaktır. TOKİ'nin sosyal konuta hız verecek olması da dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahipliği oranını artıracaktır. Konut sahipliği arttıkça, kiralarda görülen fahiş zamların da geri çekileceğine inanıyoruz" dedi. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanmasının piyasayı hareketlendireceğini kaydetti. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da "Kentsel dönüşüm için sağlanacak uygun kredi ve destekler konut arzını artıracaktır. Bu da konut fiyatlarının kontrolsüz artışına fren etkisi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILIK YAPILMAMALI

Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan ise "Bu paketler suistimal edilmemeli. Bu tür kampanyaların ardından firmalarımız fiyat artışı yapmamalı" çağrısında bulundu.

3'LÜ DESTEK

İlk ve tek konutunu alacak vatandaşlar, fiyatı 2 milyon liraya kadar olan birinci el konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi kullanabilecek. İkinci paket kapsamında konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Merkez Bankasına satımıyla karşılanması şartıyla aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. Uygulama sıfır ve ikinci el konutlarda geçerli olacak. İnşaat sektörüne yönelik destek çerçevesinde ise asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış projelerin tamamlanması için 20 milyar lira kaynak aktarılacak. Bir yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt eden şirketler bu destekten faydalanabilecek.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
240 ay taksitle 150 bin konut: Geliri 10 bin liranın altındakiler başvurabilecek
240 ay taksitle 150 bin konut: Geliri 10 bin liranın altındakiler başvurabilecek
15 meslek grubunda memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
15 meslek grubunda memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
Benzinin litresi 21 lirayı aştı
Benzinin litresi 21 lirayı aştı
Dolarda yükseliş devam edecek mi ?
Dolarda yükseliş devam edecek mi ?
Konuta hareket gelecek
Konuta hareket gelecek
Bakan Nebati'den konut fiyatlarını artıran fırsatçılara uyarı
Bakan Nebati'den konut fiyatlarını artıran fırsatçılara uyarı

Bu Habere Tepkiniz

Görevden alınan KİT daire başkanı araştırmacı kadrosuna atanabilir mi?

Görevden alınan KİT daire başkanı araştırmacı kadrosuna atanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak görev yapan davacının bu görevden alınarak Araştırmacı kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Kontrol mühendisi olmayanlara arazi tazminatı ödenmez mi?

Kontrol mühendisi olmayanlara arazi tazminatı ödenmez mi?

Belediyede görevli sözleşmeli mühendise arazi tazminatı ödenmesinde takdir hakkı var mı?
Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

https://kampussertifika.com/?campaign=mn
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sözlü sınav açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sözlü sınav açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medyadaki paylaşımlara üzerine sözlü sınavlara yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, bakanlık hizmet birimlerindeki zor görevler için, sözlü sınavda sürekli karşılaşacak kriz durumlarındaki tavır ve tepkilerini ölçer nitelikte sorular sorulduğu belirtilmiştir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Araştırma görevlisinin süresiz görevlendirmesine iptal

Araştırma görevlisinin süresiz görevlendirmesine iptal

Danıştay 8. Dairesi, araştırma görevlisi kadrosunda, bilgi ve belge uzmanı olarak görev yapan davacının süresi belirtilmeksizin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevlendirilmesi işlemini iptal etti.
Öğretmenlik Meslek Kanunu esastan görüşülecek

Öğretmenlik Meslek Kanunu esastan görüşülecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Öğretmenlik Meslek Kanununu esastan görüşecek
Konut finansmanı için 3 yeni paket

Konut finansmanı için 3 yeni paket

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.
2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi 2020 EKPSS sınavının zihinsel engelli kategorisi için yapılan sınavla ilgili önemli bir karar aldı
Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, soruşturma konusu suçla ilgili şikayeti olmayan kişinin soruşturma sonucunda Yetkili Kurulca verilen men-i muhakeme kararına İtiraz hakkı bulunmadığına karar verdi.
'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

Milyonlarca kamu çalışanın beklediği 3600 ek göstergede kritik viraj. Memurların merakla beklediği Hükümet ve Memur- Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını yarın yapacak. 3600 ek gösterge ile birlikte 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek. Memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler artacak.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Kardeşlerim 52.Bölüm Fragmanı

Kardeşlerim 52.Bölüm Fragmanı

Kardeşlerim 52.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 14 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belli oldu

Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en sağlıklı şehirlerini açıkladı. TÜİK istatistiklerine göre; Türkiye'de yaşam süresi erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7, toplamda ise 78.0... Peki Türkiye'nin en sağlıklı şehri hangisi? Yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi? TÜİK, en uzun yaşayan şehirlerin listesini sıraladı.