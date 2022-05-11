Taciz amacıyla görüntü çeken Yemen uyruklu ABD vatandaşı sınır dışı edilecek
Adli kontrolle serbest bırakılan Yemen uyruklu ABD vatandaşı zanlının sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mayıs 2022 07:53
İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çalışan kadının taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 9 Mayıs akşamı alışveriş merkezindeki bir stantta çalışan E.Y'ye içecek talep etme bahanesiyle yaklaşıp, cep telefonuyla taciz amaçlı görüntülerini çektiği öne sürülen Yemen uyruklu ABD vatandaşı A.A.M'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Zanlının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız