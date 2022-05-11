Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 15,31 TL
Güne yükselişle başlayan dolar günü 15,31 TL'den kapattı. Avro ise 16,17 TL'ye yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mayıs 2022 17:08
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|15,2550
|15,2570
|15,3150
|15,3160
|Avro
|16,0770
|16,0790
|16,1690
|16,1700
|Sterlin
|18,7420
|18,8870
|18,9350
|18,9970
|İsviçre Frangı
|15,3250
|15,3840
|15,4790
|15,5190
|ANKARA
|
|
|
|
|ABD Doları
|15,2270
|15,2870
|15,2850
|15,3350
|Avro
|16,0520
|16,1220
|16,1490
|16,2090
|Sterlin
|18,6960
|18,9550
|18,9020
|19,1290