Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın kırsal kadrosu ile bağlantılı ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.