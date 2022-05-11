Rize-Artvin Havalimanı, daimi hava hudut kapısı ilan edildi
Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mayıs 2022 09:35
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 14 Mayıs'ta açılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız