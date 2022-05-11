FETÖ'den hapsi kesinleşen eski Danıştay üyesi yakalandı

Veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere ek ders ödenir mi?

Öğretmenin fiilen görevini yapmasına engel olan husus; öğretmenin inisiyatifi dışında bakanlık onayı ile verilen yetki uyarınca öğrencilerin devamsızlıktan muaf tutulmuş olmalarıdır. Bu konuda Öğretmenin keyfi bir hareketi ve inisiyatifi bulunmamaktadır.