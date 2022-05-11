Şanlıurfa'da 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirildi

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik ilçe genelinde yürüttüğü denetimler sürdü.

Bu kapsamda ekipler, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir kasapta satışta olan 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi.

İş yerini mühürleyen zabıta ekipleri, etlere imha etmek üzere el koydu, iş yeri sahibine de cezai işlem uyguladı.