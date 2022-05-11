Konut fırsatçılarını tespit etmek çok basit

Tezel'in yazısının ilgili bölümü :

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli kredi sağlanacağını duyurduktan sadece birkaç saat sonra fırsatçılar satışa sundukları konutlarda zam yaptılar.

Tıpkı temel gıda ürünlerinde KDV indiriminin açıklandığı gün marketlerin zam yapması gibi! Tabii dairelere yapılan zam, şekere, yağa yapılan zamma benzemez! Müteahhitler, gayrimenkul zenginleri, emlak simsarları daha acımasız!

Vatandaş, daha önceden emlak sitelerinde beğenip favorilerine ekledikleri dairelerin, kredi indirimi açıklandıktan birkaç saat sonra 200-300 bin lira zamlandığını görünce isyan etti. Yapılan zamlar sosyal medyada paylaşıldı!

Marketçisi, pazarcısı, oto galericisi, müteahhitti vs. o kadar çok fırsatçı ve stokçu var ki, sanki pusuda bekliyorlar! Devlet vatandaş biraz nefes alsın diye sürekli proje üretiyor ama fırsatçılar akbabalar gibi vatandaşın üzerine çullanıyor.

Erdoğan konut kredisi müjdesini verdiği konuşmasında stokçu ve fırsatçılara uygulanacak yaptırımların artacağını duyurmuştu. İşte şimdi fırsatçının peşine düşme günü!

Hemen bugün emlak sitelerine müfettişler gönderilmeli, bir gecede yüzde 30-50 zam yapanlar tek tek ortaya çıkartılır! Bunu mutlaka yapmalıyız. Konuta zam, her şeye zam demek. Şimdi kiralar da artabilir!

Devletin yaptığı her indirimde fırsatçılık devreye giriyor! Bu nasıl bir açgözlülüktür? Zengin ihtiyacı olana çökme derdinde.