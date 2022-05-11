Geliştirdikleri uygulamayla köpek gezdirerek para kazanıyorlar

Geliştirdikleri telefon uygulamasıyla eğitim verdikleri gençleri, sahiplerinin ilgilenemeyeceği zamanlar için "köpek gezdiricisi" olarak yetiştiren 6 arkadaş, şimdiye kadar 6 bin 500 kişiye "freelance" iş imkanı sağladı.

Evde ya da bahçede köpek bakanlara yönelik hizmet sunan Ömer Can Dede ile 5 arkadaşı, yaptıkları girişimle köpek sahiplerinin imdadına koşuyor.

Köpek gezdiricisi olmak için başvuru yapan gençlere önce eğitim veriliyor. Eğitimlerde, acil durumda yapılması gerekenler, tasmanın doğru takılma yöntemi ve gezdirirken dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılıyor.

Eğitimi tamamlayanlar, köpek gezdiricisi, diğer bir tabirle "walker" olarak köpek gezdirme ve bakım hizmeti sunuyor.

Bu kişiler, yaşadıkları bölgede telefon uygulaması üzerinden gelen taleplere göre saatlik ya da günlük para kazanıyor.

Uygulamaya göre, köpeklerin bir kişi tarafından toplu gezdirilmesi yasak.

Köpeklere mama verip, bunun fotoğraflarını uygulama üzerinden paylaşan gezdiriciler, iş bitiminde sahipler tarafından puanlanıyor.

- "Gezdirme işi nasıl yapılıyor, görmek istedik"

Projenin sahiplerinden Ömer Can Dede, gezdiricilerin çoğunun üniversite öğrencisi olduğunu, gezdirmek için talebin de en fazla Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli'den geldiğini söyledi.

Projenin 2019'da uygulama olarak başladığını, köpeklerin ihtiyaçları doğrultusunda böyle bir gezdirme ve bakım gereksinimi olduğunu anlatan Dede, şöyle konuştu:

"Gezdirme işi nasıl yapılıyor, görmek istedik ve buradan hareket ettik. 'Bizim köpeğimizi gezdiren birinden neler bekliyoruz, İstanbul'da köpek gezdirme işini nasıl yapabiliriz?' diye düşündük ve arkadaşlarımla birlikte buna yönelik bir sistem kurmaya karar verdik. Uygulamada şimdiye kadar 6 bin 500 gezdirici arkadaşımızı kendi sistemimize kattık. Şu ana kadar 3 bin 500 köpek sahibine hizmet verdik. Bayram dönemlerinde ve yaz tatil dönemlerinde daha yoğun olabiliyor."

Bundan sonraki hedeflerinin bu sene içinde Ankara ve İzmir'de de uygulamayı hayata geçirmek olduğunu dile getiren Dede, farklı evcil hayvanlara da hizmet vermeyi planladıklarını söyledi.

Walkerlara yönelik eğitim veren Hüseyin Ergül, günde ortalama 15 kişiyi iş için davet ettiklerini belirtti.

Ergül, önce gelen kişileri tanıdıklarını kaydederek, "Daha sonra onlara köpeklerle nasıl daha kaliteli vakit geçirebilirler, nelere dikkat edilmesi gerekir, bunları anlatıyoruz. 'Yürüyüş kuralları, tasma tutuş şekilleri, acil durumda neler yapmaları gerektiği, farklı köpeklerle karşılaştıklarında ne yapmalılar, kaçtığında neler yapılır?' gibi sorulara yönelik eğitim veriyoruz." diye konuştu.

- "Sokaktakilere kendi köpeğim kadar sevecen davranıyorum"

Köpek gezdiricisi olmak için eğitim alan üniversite öğrencisi Yasin Yetişkaptan ise genelde köpeğiyle Avcılar sahilinde gezdiğini dile getirdi.

Bu durumun maddi bir getirisi olup olmayacağını araştırdığını anlatan Yetişkaptan, "Sonra buraya başvuru yaptım. Hem köpekleri hem de köpek gezdirmeyi seviyorum. Sokaktaki köpeklere de kendi köpeğim kadar ilgili ve sevecen davranıyorum. Hem gezdirici olarak hem de sevdiğim işi yaparak maddi kazanç elde ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Enes Öztürk de köpekleri çok sevdiği için bu işi yapmayı düşündüğünü söyledi.

Öztürk, başka ailelerden de köpek alıp yürüyüşe çıkardığını dile getirerek, "Gerçekten çok huzur buluyorum. Bir yere bağlı değilim sadece hayvanlarla beraber doğada rahat bir şekilde yürüyüş yapıyorum. Gün içinde yürüyüşe çıkıyoruz, gezip dolaşıyoruz. Bazen topla oyun oynuyoruz. Gayet keyifli geçiyor." diye konuştu.