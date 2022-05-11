Bakan Yanık'tan Engelliler Haftası mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Temel hedefimizi, engelli ya da engelsiz her bir kişinin bu toplumun refahı için üretebilmesi, hayata aktif, eşit, doğal ve tam katılımını sağlayabilmesi olarak belirledik." ifadesini kullandı.

Yanık, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı video mesajında, dünya üzerinde insan hak ve hürriyeti hususunda bütün inançların, evrensel kuralların ve ahitlerin ortak bir noktada buluştuğunu belirtti.

Kişi hak ve özgürlüklerinin aynı zamanda herkese sorumluluklar yüklediğini dile getiren Yanık, "Bizler de engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için çalışıyor, hak temelli bir bakış açısıyla politikalarımızı geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yanık, gelecek dönemlerde özellikle yaşlılığa bağlı sebeplerle bağımsız hareket etme kabiliyeti azalacak vatandaşların sayısının artacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle bizler de temel hedefimizi, engelli ya da engelsiz her bir kişinin bu toplumun refahı için üretebilmesi, hayata aktif, eşit, doğal ve tam katılımını sağlayabilmesi olarak belirledik. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yönlendiriyor, kurduğumuz her cümlede 'keşke' yerine 'iyi ki' diyebilmeyi arzu ediyoruz. Bu duygularla engelliler haftasını kutluyor, dayanışma içinde, umut ve sevgi dolu bir hayat temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."