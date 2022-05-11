Refik Anadol'un NFT'si açık artırmada 1,38 milyon dolara satıldı

New York Rockefeller Plaza'daki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada tek NFT eser olarak dikkat çeken 'Casa Batllo: Yaşayan Mimari'ye son olarak 1 milyon 100 bin dolar teklif verilirken, komisyonlar ile birlikte satışın 1 milyon 380 bin dolara mal olduğu açıklandı.

Etkinlik boyunca Claude Monet, Pablo Picasso, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Bansky, Georgio Totto O'Keeffe ve Vincent Van Gogh gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserleri de açık artırmaya çıkarıldı.

Barcelona'daki ünlü mimar Antoni Gaudi'nin simgesel eseri olan Casa Batllo'nun ön cephesini yeniden tasarlayarak dinamik bir ışık gösterisi ortaya koyan sanatçı Refik Anadol, eserinin aynı zamanda Barcelona'dan gerçek zamanlı iklim verilerini de kullanarak kelimenin tam anlamıyla yaşayacağını söyledi