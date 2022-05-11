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KOBİ'lerin kefalet limiti 100 milyon liraya yükseltildi

KOBİ dışı firmaların kefalet limiti ise 350 milyon liraya çıkarıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mayıs 2022 13:39
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KOBİ'lerin kefalet limiti 100 milyon liraya yükseltildi

KOBİ'lerin kefalet limiti 35 milyon liradan 100 milyon liraya, KOBİ dışı firmaların kefalet limiti ise 250 milyon liradan 350 milyon liraya yükseltildi.

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tanım değişikliğinden kaynaklı KOBİ'ye dönüşen yararlanıcılar, KOBİ dışı limitlerinden 31 Aralık 2023'e kadar yararlanmaya devam edecek.

KOBİ tanımı kaynaklı ciro limitlerindeki değişikliklerden dolayı ve piyasa ihtiyaçları da gözetilerek sistem kapsamındaki kefalet limitleri de güncellendi. Bu doğrultuda, KOBİ'lerin kefalet limiti 35 milyon liradan 100 milyon liraya, KOBİ dışı firmaların kefalet limiti ise 250 milyon liradan 350 milyon liraya arttırıldı.

Reeskont kredilerinde asgari 6 aylık vade şartı aranmayarak bu konuda ihracatçıların finansmana erişiminde kolaylık sağlandı.

Kefalet sisteminin işleyişinde etkinliğinin artırılması amacıyla kredi garanti kurumlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik asgari nitelikler de belirlendi.

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