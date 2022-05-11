Bursa'da AVM'de göçük meydana geldi
Bursa'da Tarihi Hanlar ve Çarşıbaşı Projesi kapsamında son iş merkezinin de yıkım aşaması sürerken Zafer Plaza'daki bir işyerinin tavanı çöktü.
Eklenme : 11 Mayıs 2022 13:42
Bursa'da Tarihi Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Projesi kapsamında, Tarihi Çarşı'yı kapatan iş yerleri birer birer yıkılmış son olarak da Boyner binası kalmıştı.
Geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan iş yerinde bugün öğle saatlerinde yıkım sırasında Zafer Plaza'nın bir bölümü de zarar gördü.
Zafer Plaza'nın -1. katında bulunan Koton mağazında meydana gelen olaya AFAD ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.
Göçük altında kalan vatandaş olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
Olayın ardından AVM girişi kapatıldı.
İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahalelerine devam ediyor.
Kaynak: Bursa GündemMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız