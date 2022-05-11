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Hac ve umre işlemleri e-Devlet'te tek çatıda toplandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hac ön kayıt, kura sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, kutsal topraklara gidiş dönüş, otel bilgileri ve kafile görevlilerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ilave hizmetler hac işlemleri çatısı altında tek bir hizmette toplanmıştır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mayıs 2022 14:21
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Hac ve umre işlemleri e-Devlet'te tek çatıda toplandı

"Hac İşlemleri e-Devlet Kapısında" tanıtım programı, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programda konuşan Ali Erbaş, teknolojinin tüm imkanlarını diyanet hizmetlerinde kullanmaya gayret ettiklerini, Dijital Daire Başkanlığının, dijital alandaki etkinliğini en ileri düzeye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Özellikle yeni neslin ilgisini çekebilen, ihtiyaçlarına, becerilerine ve gönül dünyalarına hitap edebilen nitelikli yayınlar ve içeriklerle onları buluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Erbaş, salgın süresince, Kur'an-ı Kerim öğretimi, eğitim hizmetleri, irşat hizmetleri, aile, gençlik hizmetlerine yönelik çalışmaları, dijital mecralardan devam ettirdiklerini anlattı.

Başkan Ali Erbaş, İslam'ın evrensel değerlerini dijital mecralar yoluyla tanıtmak amacıyla dijital yayın formatlarına uygun ve her yaştan kullanıcıya hitap eden içerikler üretmeye devam ettiklerini, bu hizmetlere büyük bir ilginin olduğunu da memnuniyetle gördüklerini dile getirdi.

Son 3 ayda sadece yayın sitelerinde 15 milyonu aşkın görüntülenme, e-kitap ve sesli kitap uygulamalarından 1 milyon civarında indirilme gerçekleştiğini, sosyal medyadan yapılan paylaşımların da milyonlarca kez izlendiğini aktaran Erbaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hac ve umre alanında başvuru takip ve benzeri iş ve işlemlerin, dijital ortamlardan yapılmasının çok sevindirici olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, "Hac hem mali hem bedeni ibadettir. Dolayısıyla kapsamı çok geniştir. Müminler için en büyük, en heyecanlı ibadetlerden birisidir hac ibadeti. Tarifi imkansız bir heyecandır. Aynı zamanda hacca ve umreye gidenler, gidecek olanlar, başvuruda bulunanlar ve onların aile ve yakınlarını da düşündüğümüzde, milyonlarca vatandaşımızın gündeminde olan bir ibadettir hac ibadeti, umre ibadeti. Dolayısıyla Başkanlığımız hac ve umre hizmetlerine çok büyük bir ehemmiyet vermektedir." diye konuştu.

- "Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonu her açıdan örnek"

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunun her açıdan örnek olduğunu, dünyada hac organizasyonu yapan tüm ülkelerin Türkiye'yi örnek aldığını ifade etti.

Hac ve umre ibadetleri ile ilgili bilgi edinmeden başvuru yapmaya, işlemlerin takibinden ibadetlerin ifasına kadar her alanda hizmet standartlarını her geçen yıl daha da üst seviyeye çıkardıklarına işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Bunun bir örneği olarak, vatandaşlarımızın hacca ve umreye başvuru, kayıt ve takip gibi işlerini, e-Devlet üzerinden yapabilmelerini sağladık. Bunun altyapısını ve programlarını oluşturduk. 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren umre ve Kudüs ziyaretlerine ilişkin kayıtlar e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaya başlandı, halen kayıtlar bu şekilde alınmaya devam etmektedir. 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren de hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için hizmeti nasıl kullanacaklarını anlatan eğitim videoları eklenmiştir. Hac ön kayıt, kura sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, kutsal topraklara gidiş dönüş, otel bilgileri ve kafile görevlilerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ilave hizmetler, hac işlemleri çatısı altında tek bir hizmette toplanmıştır. Vatandaşlarımız e-devlet kapısı üzerinden hac işlemlerine girdiğinde, hangi aşamada bulunuyor ve hangi işlemi gerçekleştirmek istiyor ise o menüden işleme başlayabilecektir."

Erbaş, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türksat Genel Müdürlüğü'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

- "e-Devlet adeta devletin kısa yolu"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yapay zeka, siber güvenlik ve kamu kurumlarının dijital dönüşümü gibi birçok projeye öncülük ettiğini söyledi.

Bu çalışmaların en önemlisinin e-Devlet Kapısı olduğunu vurgulayan Koç, "e-Devlet Kapısı bugün 3 milyarın üzerinde giriş yapılan, 59,2 milyon kullanıcısı olan, 870 kurumumuza ait 6 bin 563 hizmetin var olduğu, belki dünyanın en büyük dijital platformu ve bunu biz hep sizlerle beraber gerçekleştirdik. Bu dijital platformlara biz her gün yeni hizmetler koymak istiyoruz. Çünkü vatandaşlarımıza hizmetlerin en iyisini, en hızlı şekilde, en kaliteli şekilde ulaştırmak istiyoruz. Çalışma hayatım, ikametgahım, araçlarım gibi bütünleşik hizmetlerle de her geçen gün yeni yeni hizmetler eklemeye devam ediyoruz." dedi.

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En son yaptıkları memnuniyet anketi sonucuna göre, e-Devlet ile yüzde 95 oranında bir memnuniyeti karşıladıklarını belirten Koç, dünyadaki muadillerine bakıldığında, e-Devlet'in en efektif uygulama olduğunu kaydetti.

- Videolarla başvurular öğrenilebilecek

Her yıl hac, umre ve Kudüs'e gitmek için binlerce vatandaşın başvuru yaptığını, artık bunların hepsini e-Devlet Kapısı'na aldıklarını aktaran Ali Taha Koç, "Hac ibadeti için çıkan bu mukaddes yolculuk, tarih boyunca hep güzel anılarla, hikayelerle bezenmiştir. Bizler de büyüklerimizden hac ve umreden döndükten sonra bu uzun yolculuğa ilişkin birçok anı dinledik. Bugün ise dijitalleşme ile birlikte her şeyin daha hızlı yapıldığı ve daha hızlı yaşandığı bir ortamdayız. Kutsal topraklarımıza da artık uzun olmayan yolculuklar vasıtasıyla ulaştığımız bir dönemdeyiz." diye konuştu.

Hac ibadetlerini daha rahat bir hale getirebilmek amacıyla işlemleri dijitalleştirdiklerini bildiren Koç, şu bilgileri verdi:

"2018 yılında ilk hac kafile sorgulama işlemini e-Devlet'e aldık. 2019 yılında hac kayıt ön işlem müracaatlarını, 2020 yılında da kura sorgulama işlemini e-Devlet'e aldık. Bugün vatandaşlarımız, 26 Nisan 2022 tarihinden itibaren umre ve Kudüs turlarına başvuruyu e-Devlet Kapısı'ndan ve 9 Mayıs 2022 tarihi itibariyle de hac işlemlerinin hepsini kolay bir şekilde, 59,2 milyon kullanıcımızın kolay bir şekilde e-Devlet Kapısı'ndan yapmasını sağlamış olduk. Bu hizmetlerde ön kayıt başvurusundan tutun, kura sonuç ve durum sorgulamasına, organizasyon tercihinden kesin kayıt işlemlerine, ilave hizmetler olarak da sadece Bakanlıklarımızı ilgilendiren pasaport, aşı, uçuş ve konaklama, ödeme planı ve her türlü hizmet için tek bir pencereden bir ortam hazırlandı. Her adımın teker teker videosunu oluşturduk ve bunu e-Devlet Kapısı'na koyduk. Vatandaşlarımız, dijital okuryazarlıkları ne kadar olursa olsun, kolay bir şekilde, videoyu izleyerek başvurularını kendi yapabilir hale gelecek."

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, kesin kayıt işlemi yapıldıktan sonra pasaport süresi dolanların işlemlerinin de aynı pencereden yapabileceğini ifade etti.

"Başta umre ve hac ibadetleri olmak üzere, Kudüs'e gidecek vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak e-Devlet çatısı altında seyahatlerin başından sonuna kadar her birinin zahmetsiz geçmesini sağlayacak adımları artık atmış bulunmaktayız." diyen Koç, hızlı, kaliteli ve en önemlisi de güvenli bir dijital platform sağlamaya devam edeceklerini, e-Devlet Kapısı'nın her alanda vatandaşların hizmetinde olacağını kaydetti.

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