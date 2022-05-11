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Aile Bakanlığında 25 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hem Bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımız hem de hizmet alan vatandaşlarımız açısından bu iş birliği ve uzlaşmanın hayırlara vesile olacağından hiç kuşku duymuyorum. Hem TÜHİS hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışan arkadaşlarımıza sağlayabileceğiniz imkanları maksimum ölçüde onların lehine olmak üzere değerlendirdik

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mayıs 2022 14:53
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Aile Bakanlığında 25 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan 25 bin işçiyi kapsayan 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 25 bin işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen imza törenine katıldı.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, sözleşmenin bir tarafı olarak törende bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sendikal örgütlenmenin her çalışanın en doğal hakkı olduğunu vurgulayan Yanık, "Biz sendikalarımızla her buluşmamızda onlara, 'Siz çalışan arkadaşlarımızın hak ve menfaatlerini savunmak için masanın karşı tarafındasınız ama bizim için karşı tarafta değilsiniz. Biz aslında temelde aynı taraftayız. Sizin sendika üyeleriniz olan arkadaşlar bizim çalışanlarımız.' dedik." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önemli hizmetlere imza attığını ifade eden Yanık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlığımız, son 20 yılda dünya klasmanında birinci sınıf sosyal hizmet faaliyetleri üreten bir hüviyete kavuştu. Bununla ne kadar övünsek azdır. Bu çalışmaları yürüten, bu faaliyetleri hayata geçirenler bizim mesai arkadaşlarımız. Bakanlık olarak 85 milyonun tamamına hizmet üreten bir Bakanlığız. Bu anlamda çok genel ve büyük bir çatı faaliyet ifa ediyoruz ve 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en dezavantajlı gruplarına hizmet üretiyoruz.

Dolayısıyla bu hizmeti götürürken çalışma arkadaşlarımızın hem o hizmetin niteliğine teknik olarak vakıf olması ama aynı zamanda insani duyarlılık noktasında da yapılan işin manevi boyutunun, insan boyutunun da en az teknik kısmı kadar farkında olması gerekiyor."

- "Hizmet üretmeye, sunmaya devam edeceğiz"

Yanık, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi gereğinin her zaman farkında olduklarına işaret ederek, bunun için hem Bakanlık olarak hem hükümet olarak imkanları olabildiği kadar zorladıklarını vurguladı.

"Bu anlamda hem Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışan arkadaşlarımıza sağlayabileceğiniz imkanları maksimum ölçüde onların lehine olmak üzere değerlendirdik." ifadelerini kullanan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hep aynı saftayız, biz hep aynı düzlemdeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının; çalışan, emekçi, hizmet alan, hizmet veren taraflar olarak eşit, adil, refah düzeyinden faydalanan, payına düşeni alan vatandaşlar olması için uğraşıyoruz. Hükümetlerimiz olarak 20 yıldır bunun için aralıksız çalışıyoruz. Bundan sonra da Allah nasip ederse çalışmaya devam edeceğiz."

Yanık, görüşmelerin karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde sonuçlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle dedi:

"Hem idari anlamda hem mali anlamda onların çalışma performanslarını artıracak, onların yaşama seviyelerini, özlük düzeylerini yükseltecek her türlü imkanı sağlamaya, desteği vermeye gayret ediyoruz ama bunun karşılığında da onlardan gayet tabii ki bugüne kadar olduğu gibi aynı özveriyi, aynı çabayı, aynı duyarlılığı bekliyoruz. Çünkü hizmet ettiğimiz gruplar bize emanet edilen engelli, yaşlı, çocuk gibi son derece özel ihtimam isteyen gruplar.

Dolayısıyla onlara ürettiğimiz, onlara sunduğumuz hizmette bundan sonrasında da hizmetlerimizin kalitesini artırarak, geliştirerek ve milletin emanetlerini kendi emanetlerimiz bilerek hizmet üretmeye, sunmaya devam edeceğiz."

KAPAT [X]

Toplu sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Yanık, "Ben hem Bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımız hem de hizmet alan vatandaşlarımız açısından bu iş birliğinin, bu uzlaşmanın, bu güzel imzaların hayırlara vesile olacağından hiç kuşku duymuyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yeni güzel çalışmalara vesile olsun diyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Aslan ve Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanı Devlet Sert tarafından imzalandı.

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