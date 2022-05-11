Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesinde meydana geldi.

Kentin ünlü tatlıcılarından kadayıfçı Olcay Tekin, arkadaşının tamirhanesinde otururken silahlı saldırıya uğradı.

Tekin'e 7 el ateş eden saldırgan, motosiklete binerek kaçtı. Ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise zanlının ismini belirleyip yakalamak için çevredeki ve motosikletin gidiş güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı