Üniversite öğrencisi, arkadaşlarına veda mesajı atıp denize atladı

Olay, Atakum'un Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan Halk İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Yasin Bingöl, girdiği bunalım sonucu gece saat 01.30 sıralarında arkadaşına veda mesajı attı ve daha sonra da Halk İskelesi'nden Karadeniz'e atladı. Hemen Halk İskelesi'ne giden arkadaşları, Yasin Bingöl'ün mont, cep telefonu ve ayakkabısı ile bazı eşyalarını buldu. Durum polise bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde arama çalışması yaptı. Sabaha karşı Yasin Bingöl'ün cansız bedeni bulundu ve sudan çıkarıldı. Üniversiteli gencin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.