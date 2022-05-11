Bakan Özer: Özel çocuklarımız ve ailelerimizin yanındayız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim okulu öğrencilerini ağırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Engelliler Haftası'nda farkındalık geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, özel eğitim okullarına devam eden 6 öğrenci ve öğretmenleri, Bakan Özer'i ziyaret etti.

Özer, tüm çocukların eğitime erişimini güçlendirme yönünde bir politika yürüttüklerini ve bu bağlamda özel çocuklara ayrı bir önem verdiklerini belirterek, "Hem kaynaştırma öğrencisi olarak akranlarıyla eğitim gören hem engel gruplarına göre özel eğitim anaokulları, uygulama okulları ve özel eğitim meslek okullarına devam eden öğrencilerimizin yaşam becerilerini güçlendirmek için her zaman yanlarındayız." dedi.

Her insanın biricik olduğunu ve bunu kuşatacak şekilde mekanizmalar üretebilmeyi önemli bulduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Biz tüm çocuklarımızın yaşam becerilerini artıracak mekanizmaları kurduğumuz zaman engellerin hiçbir anlamı yok. Biz Bakanlık olarak özel çocuklarımız ve ailelerimizin yanındayız, bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın eğitime erişimini sağlayan, gereken hallerde evde eğitim veren tüm öğretmenlerimizi emeklerinden dolayı kutluyorum."

Her zaman yanlarında olduğu için kendisine teşekkür eden öğrencilerle sohbet eden Özer, çocukları tebrik etti ve başarılar diledi.

Bakan Özer, özel çocukların eğitime erişimini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirttikten sonra öğrencilerin, Kütahya Simav Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından üretilen seramikten ses yükseltici gramofon hediyesini kabul edip, çocuklara hediyeler verdi.