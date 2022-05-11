Türk Kızılay görevlisine yumruklu saldırı

Pınarbaşı Caddesi'nde Türk Kızılay İskenderun Şubesine gelen M.Ö. (38), kapıda duran görevliye henüz belirlenemeyen nedenle tekme ve yumrukla saldırdı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ö'yü gözaltına aldı.

Şizofreni hastası olduğu belirtilen M.Ö'nün daha önce de iki defa personellere yumrukla saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, saldırı anı şubenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.