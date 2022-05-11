Güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katılan teröriste müebbet hapis

Hakkari'de 15 Nisan 2018'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli asker ve güvenlik korucularını taşıyan askeri araçlara el yapımı patlayıcı ve silahlarla gerçekleştirilen saldırı ile 24 Ağustos, 3 Eylül ve 12 Eylül 2018'de Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı timlerine taciz ateşi açılması saldırılarına katıldığı belirlenen terörist hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık H.D, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, avukatı salonda hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "6136 sayılı yasaya muhalefet", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından müebbet ve 60 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. ﻿