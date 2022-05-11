Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Çiğ tavuk yıkanır mı? Bilim insanları ne diyor?

Türkiye?de oldukça fazla tüketilen bir et türü olan tavuğun yıkanıp yıkanmayacağı konusunda internette tartışmalara neden oldu. Et ürünlerinin yıkanması suyla temas etmesi ne gibi etkiler yaratır? Tavuk veya kırmızı eti yıkamak doğru mu? İşte tavuk etinin yıkanmasıyla ilgili tüm merak edilenler: