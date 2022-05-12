Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı
12 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Mayıs 2022 00:35
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/209
Ekli listede yer alan kişiler karşılarında belirtilen görevlere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
11 Mayıs 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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