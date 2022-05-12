Marka farklı, etiket aynı: Şeker fiyatını zirveye çektiler

Şeker pancarında dünyanın 5'inci büyük üreticisi olan Türkiye'de suni uygulamalarla fiyat yukarı çekiliyor. Şubat ayında 5 kilogramlık toz şekerin fiyatı 34-39 lira arasında değişirken, fiyat bugünlerde 115 liraya kadar çıktı.

KİLOSU 20 LİRAYI AŞTI

Türkiye Şeker Fabrikalarının mart ayında 298 liraya sattığı 50 kilogramlık şekerin fiyatı hızla çıktı ve özel fabrikalarda aynı miktardaki şekerin fiyatı 700-800 liraya kadar yükseldi. Bu durumda 1 kilogram şekerin perakende fiyatı ise 20 lirayı geçti.

Daha ucuza alabilmek amacıyla marketleri dolaşan tüketiciler, hemen hemen tüm markaların şekerinin, tüm zincir marketlerde 99,95 TL olarak belirlenen tek fiyattan satıldığını fark etti. Online satış kanallarında ise 5 kiloluk toz şekerin fiyatının bazı markalarda 117 liraya kadar etiket taşıdığı görüldü.

Rekabet Kurumu geçtiğimiz aylarda, 'aralarında anlaşmak suretiyle aynı ürünü tek fiyattan satmaları' sebebiyle 5 büyük markete milyonlarca lira ceza kesmişti.