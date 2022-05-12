Özlem Zengin: Mehmet Boynukalın'ın istifasıyla Ayasofya özgürleşti

Ayasofya Eski Baş İmamı Mehmet Boynukalın'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Twitter hesabından yaptığı paylaşıma, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin tepki göstermiş, "Bu paylaşımı yanlış buluyorum. Ayasofya Cami İmamı, böyle bir konuda tweet atmamalı. Bence herkes kendi işini yapmalı." demişti. Boynukalın, söz konusu tartışma sonrası görevinden istifa etmişti.

"AYASOFYA KİMSENİN SIFATI DEĞİL"

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün, "Boynukalın'ın istifasında dahliniz var mı?" sorusuna yanıt veren Zengin, "Dahlim yok ama Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum. Ayasofya kimsenin sıfatı değil. Tek başına, müstakil" dedi.

Zengin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımızın çok önemli bir çalışmasıyla beraber artık kadın cinayetleri hukuki bir terim olarak mevzuatın içerisine girmiş oldu. Kadın cinayetleri denilen şey hukuk mevzuatında bir tanımlama. Böyle bir tanımlama varken sizin karşınıza devamlı dini referans göstererek hukukun var kıldığı kavramları reddetmeye çalışan insanlar oluyor. Onu dinleyen insanlar sizi düşman biliyor. Beni dindar görmüyorlar. Benim ne kadar inançlı olduğuma insanlar mı karar verecek?

Burada problem şu, kadınlar için şiddetin konuşulduğu bir gün var, çok önemli bir günden bahsediyoruz ve hukuken de bir terimden bahsediyoruz. Araya dinle ilgili bir referans girdiği zaman siz ne söylerseniz söyleyin onunla rekabet etme şansınız kalmıyor. Oysa ki siz hukuken var olan bir gerçeklikten bahsediyorsunuz. Tezlerimizi savunurken; din ile dini yan yana koymalıyız, hukuk ile hukuku."