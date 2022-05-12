AB verdiği taahhüde uymadı: 126 bin sözü verip 30 bin mülteci aldı

Ukrayna'dan yaklaşık 5 milyon mülteci kabul eden AB, Türkiye ile imzaladığı ve mültecilerin Avrupa'ya gönderilmesini kapsayan 18 Mart 2016 mutabakatına rağmen, mültecileri geri alma sürecinde yavaş hareket ediyor.

Avrupa'dan Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli için Türkiye'den bir Suriyelinin AB ülkelerine gönderilmesini kapsayan 1'e 1 formülü kapsamında bugüne kadar 30 bin Suriyeli Avrupa ülkelerine yerleştirildi. Ancak bu sayı planlanan yerleştirme rakamların altında kaldı. AB, Türkiye'ye ilk etapta 54 bin, ikinci aşamada 72 bin Suriyelinin AB ülkelerine yeniden yerleştirmesini taahhüt etmişti.

AB'DEN OYALAMA SÜRECİ

Mali kaynaklar konusunda ağır adımlar atan, İdlib'deki briket evlere finansal ve siyasi destek sağlamayan AB, 1'e 1 formülünde de oyalama sürecine girdi. 1'e 1 formülü kapsamında bugüne kadar 11 bin 765'i Almanya, 4 bin 886'si Fransa, 4 bin 712'si Hollanda, 2 bin 382'si İsveç, 2 bin 306'sı Finlandiya olmak üzere AB ülkelerine yaklaşık 30 bin Suriyeli gönderildi. Buna karşılık AB ülkelerinden Türkiye'ye 2 bin 139 Suriyeli göçmen geldi.

3 MİLYON SIĞINMACIYA 40 MİLYAR DOLAR

Öte yandan Suriyelilerin ihtiyaçlarına yönelik AB tarafından taahhüt edilen mali kaynak konusunu da yavaş ilerliyor. AB tarafından 6 milyar avro verileceği söylenmişti ancak bu rakamın henüz 4,1 milyar avrosu Türkiye'ye aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda sık sık AB'yi taahhütlerini yerine getirmemekle eleştirirken, Türkiye'nin ülkedeki 3 milyondan fazla sığınmacı için 40 milyar dolarlık harcama yaptığını vurgulamıştı.

Selçuk Böke