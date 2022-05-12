Hemşireler Pendik'te hatıra ormanı oluşturdu

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Pendik Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, hemşireler çam fidanlarını toprakla buluşturarak "Koşuyolu Hatıra Ormanı" oluşturdu.

Hemşireler, Pendik'in Yenişehir Mahallesi'nde bir mesire alanında oluşturulan hatıra ormanına diktikleri 30 çam fidanına can suyunu verdi.

"12-18 Mayıs Hemşireler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, "Koşuyolu Hatıra Ormanı"na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına da fidan dikildi.

- "Hepimiz bu hayatta dikili bir ağacımız olsun isteriz"

Etkinliğe katılan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hemşireler Haftası'nın, sağlık sektörünün en büyük iş yükünü üstlenen hemşirelere teşekkür etmek ve kendileriyle güzel anılara sahip olmak amacıyla kutlandığını ifade etti.

Kendilerinin de hemşireler için farklı bir aktivite düşündüklerini, belediyeyle birlikte fidan dikim kampanyası yapmaya karar verdiklerini dile getiren Kırali, "Hepimiz bu hayatta dikili bir ağacımız olsun isteriz. Geçen yıl ülkemizin canını yakan orman yangınlarına da atıfta bulunarak, ağaç sayımıza katkıda bulunmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bugüne kadar Koşuyolu'na emek veren ve gelecekte de emek verecek olanların burada dikili bir ağacı olmasını sağlayacağız. Bu şekilde çok büyük bir orman olacağını düşünüyoruz." dedi.

Tüm hemşirelere teşekkür eden Kırali, "Onlar olmazsa ne biz iyi hekim olabiliriz ne de hastalarımız sağlığına kavuşabilir. Onların hakkı hiçbir şekilde ödenmez. İnşallah bundan sonra da daha iyi şartlarda, daha güzel ortamlarda, daha çok insana hizmet ederler diye ümit ediyoruz." temennisinde bulundu.

- "Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız Türkiye'nin sağlık sisteminin gelişmesinde aktif rol oynadı"

Prof. Dr. Kaan Kırali, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca anısına da hatıra ormanına ağaç diktiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü hem Cumhurbaşkanımız hem Sağlık Bakanımız Türkiye'nin sağlık sisteminin gelişmesinde, özellikle pandemideki aktif rolleriyle belki bunlar çok fark edilmiyor ama yapılanlar o kadar büyük ki biz bu şekilde daha çok hastaya hizmet edebildik, hastalarımızı dışarıda bırakmamayı başardık. Özellikle hemşireler konusunda her ikisinin de çok titiz olduğunu biliyoruz. Hemşirelere, onların da bir teşekkürü olduğunu tahmin ediyoruz. Onlar adına, bu teşekkürü hemşirelerimize iletmek için isimlerini ağaçlara vermeyi uygun gördük."

- "Fidanları birçok arkadaşımız adına diktik"

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hemşire Sema Bahçeci ise "sağlık camiasının vazgeçilmezleri" diye tanımladığı hemşirelerin, Kovid-19 salgınının ardından böyle bir etkinlikte yer almalarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Buranın artık kendi ormanları olduğuna değinen Bahçeci, "Arkadaşlarımız bu etkinlikte baya aktifler çünkü hepsi doğayı özlemiş. Mutlu şekilde dikim yapıyorlar." diye konuştu.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hemşire Ayşe Doğruyol da sağlık camiasının her üyesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, hemşire olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Tüm hemşirelerin etkinliği çok sevdiğini, canla başla dikim yaptıklarını anlatan Doğruyol, "Birçok arkadaşımız adına fidan diktik. Daha sonraki senelerde de organize edeceğiz. Artık bir ormanımız var. Hemşireler günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ayşe Doğruyol, fidanlardan birini yakın zamanda vefat eden ve kendisi için çok kıymetli olan sağlık çalışanı Mehmet Yoldaş Çelik anısına kendi elleriyle diktiğini, bu nedenle çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.