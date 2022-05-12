Müfettişlerin 'Görevden alınsın' dediği müftü 7 aydır görevde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019/147 sayılı kararnameyle Esenyurt İlçe Müftüsü olarak görev yapan Abdülcelil Çakar, Bartın İl Müftüsü olarak atandı.

Kentte 11 Temmuz 2019 yılında göreve başlayan müftü Çakar'ın kaldığı lojmanının su faturasının genel bütçeden ödendiği, lojman kirasının ödenmediği, camilerde toplanan yardım paralarının yerine ulaşmadığı ve müftülüğün özel giderlerine harcandığı ayrıca resmi araçların amacı dışında farklı yerlerde kullanıldığı ileri sürüldü.

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

İddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı kente müfettiş göndererek soruşturma başlattı.

Bartın müftülüğüne giden Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişliği görevlileri 06.07.2021 tarihinde Müftü Abdülcelil Çakar hakkında inceleme yapmaya başladı.

3 ay 22 gün süren incelemelerini 28.10.2021 tarihinde sonlandıran müfettişler Müftü Çakar hakkında ortaya atılan iddiaları tek tek rapor etti.

LOJMANIN SU FATURASINI MÜFTÜLÜK BÜTÇESİNDEN ÖDEDİ

Müfettişler yaptıkları incelemede müftü Çakar'ın 2020 yılı Nisan ayından itibaren lojmanda kaldığı ve 2020 yılı Nisan- 2021 yılı Temmuz aylarında İl Müftülüğü hizmet bürolarına su temin eden ve su faturası il müftülüğünün ilgili bütçe tertibinden ödenen su sayacından sağlandığını belirterek, Çakar'ın her hangi bir ödeme yapmadığını ortaya çıkardı.

MÜFTÜLÜK HİZMET ARACINI ÖZEL İŞLERİNDE KULLANDI

Raporda yer alan bilgilere göre, müftü Çakar, müftülük hizmetlerine tahsis edilen Türkiye Diyanet Vakfı Bartın Şubesine ait hizmet aracını, şehir içi ihtiyaçları için kullandı.

Çakar, bahse konu araç ile Amasra ve İnkum'daki camilere denetim yapmak için gittiğini beyan etti.

Ancak, yapılan inceleme de müftünün beyanlarının gerçeği yansıtmadığı ve Çakar'ın eşiyle birlikte hizmet aracıyla şahsi işleri için gittikleri ortaya çıktı.

Müfettişler, müftü Çakar'ın hizmet aracını 2020 ve 2021 yılları muhtelif tarihlerde şahsi işlerinde kullandığını belirtti.

MİSAFİRHANEYE ALINAN EŞYALARI LOJMANINDA KULLANDI

Kentte göreve başladıktan 1 ay sonra müftülük misafirhanesi için, çamaşır makinesi, buzdolabı, set üstü ocak, yatak, baza, başlık, iki adet çekyat ve bir televizyon alındı.

Alınan eşyaların faturası Türkiye Diyanet Vakfı'na kesildi. Ancak müfettişler yaptıkları incelemede alınan eşyaların müftü Çakar tarafından 2019 yılı Ağustos ayından 2020 yılı Nisan ayında kadar geçici olarak kaldığı misafirhaneye dönüştürülen dairede, daha sonra da taşındığı aynı binanın çatı katındaki lojmanda kullandığını tespit etti.

LOJMANA KİRA ÖDEMEDİ

Soruşturma raporunda, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın tayin olduktan sonra geçici olarak kaldığı misafirhaneye dönüştürülen daire ile daha sonra taşındığı aynı binanın çatı katındaki lojmana soruşturmanın başladığı tarihe kadar her hangi bir ücret ve kira ödemediği bilgileri de yer aldı.

KINAMA CEZASI VERİLMESİ TALEP EDİLDİ

Müfettişler yaptıkları incelemede, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında istenilen bazı belgelerin müftü Çakar'ın bilgi ve talimatıyla gönderildiğini ve bu şekilde yürütülen soruşturmalarda usulsüzlük yapıldığını tespit etti.

Müfettişler, ayrıca Çakar'a isnat edilen suçların dördünden kınama cezası verilmesinin uygun olacağını dile getirdi.

GÖREVDEN ALINMASI UYGUN OLACAK

Disiplin açısından yapılan inceleme sonucunda, müfettişler 4 defa kınama cezasıyla cezalandırılması talep ettikleri İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın idari açıdan da cezalandırılmasını istedi.

Müfettişler raporda, "İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın, disiplin cezası teklif edilen eylemleri neticesinde personel nezdinde kendisine duyulan güvenin zedelendiği, dosya kapsamında tespiti yapılan bazı konularda yerel basın ve sosyal medyada Diyanet İşleri Başkanlığını ve adı geçenin şahsında İl Müftülüğünü yıpratıcı haber ve yorumlar yapıldığı, verimli bir hizmet yürütme imkanının kalmadığı anlaşıldığından İl Müftülüğü görevinden alınmasının uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan müfettişlerin olumsuz raporuna rağmen Müftü Çakar'ın halen daha görevine devam ettiği belirtildi.

İsmail AKDUMAN