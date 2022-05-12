Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,40 TL
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 15,40 TL'den kapattı. Avro ise 16,03 TL'ye geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mayıs 2022 17:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|15,3150
|15,3160
|15,3990
|15,4000
|Avro
|16,1890
|16,1900
|16,0310
|16,0320
|Sterlin
|18,9790
|19,0650
|18,8140
|18,9060
|İsviçre Frangı
|18,4990
|18,5690
|15,4020
|15,4720
|ANKARA
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|ABD Doları
|15,2850
|15,3350
|
|15,4190
|Avro
|16,1490
|16,2090
|
|16,0510
|Sterlin
|18,9190
|19,1190
|
|18,9480