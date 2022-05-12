Bakan Nebati konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 16 Mayıs Pazartesi günü konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Mayıs 2022 10:46
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 16 Mayıs Pazartesi günü konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında görüşmelerine devam ediyor.
Bakan Nebati, bu kapsamda 16 Mayıs Pazartesi günü de konut sektörünün temsilcileriyle bir araya gelecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız