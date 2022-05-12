Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 912,9 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 912,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 912,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.498 lira, Cumhuriyet altını da 6.117 liradan satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 1.852,5 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 0,3 azalışla 1.847,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel bazda yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerinin üzerinde yükseldiğini anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerinin arttığını kaydetti.

Sözle yönlendirmelerine dün de devam eden Fed yetkililerinden Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bankanın yeni verileri gözlemlemesi ve bunlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.