Sağlık-Sen açıkladı: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altında!

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Durmuş, "Sağlık sisteminin omurgası olan hemşireler, bir Hemşireler Günü'ne daha sorunların girdabında, buruk bir şekilde giriyorlar. Buruklar çünkü yaşadıkları sorunlar pandemi süreciyle daha da derinleşti, sorunlarına yenileri eklendi. İrade ortaya konulduğunda bir günde çözülebilecek sorunlar, yıllardır ihmal edildiği için maalesef kronik bir hal aldı. 'Sağlık Çalışanları Yılı' olan 2021 yılında da ne yazık ki gözle görülür bir iyileşme sağlanamadı. Bu noktada Sağlık-Sen olarak hem sahada hem de masada mücadelemizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz. Başta fedakar hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının can yakan ortak sorunları belli. Hemşirelerin görev tanımlarının net çizilmemiş olması ve uygulamalardan kaynaklı sorunlar nedeniyle hemşirelik mesleğinin geleceği risk altındadır. Meslek tanımlarının belirlenmesi hemşirelik mesleği açısından en önemli adım olacaktır" diye konuştu.

'TOPLUMUN ORTAK SORUNU'

Durmuş, OECD ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de bir hemşirenin, dört hemşirenin yapması gereken işi tek başına yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bakanlık verilerine göre, 2020 yılında 156 bin 972 olan hemşire sayısı 2021'de 2 bin 292 azalarak 154 bin 680'e gerilemiştir. Hemşirelerin ne denli iş yüküyle çalıştığı ve sağlanan istihdamların da yeterli olmadığı bu rakamlarla açıkça ortadır. Bir diğer önemli husus ise şiddet konusudur. Sağlık alanında bulunan 39 branş arasında hekimlerden sonra en fazla şiddet gören kesim hemşirelerdir. Tüm sağlık çalışanlarının ortak sorunu olan şiddete karşı yasal adımlar atılmış olsa da aslolanın toplumsal duyarlılık olduğu açıktır. Bu sorunların yanında yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı kamu çalışanları olmak üzere tüm toplumun ortak sorunudur. Beklentimiz alım gücünü koruyacak adımların atılması, başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirlilerin enflasyona ezdirilmemesidir. Sağlık-Sen olarak sorunların çözümünün, sağlık çalışanlarına haklarının teslimi noktasında adaletin ve vicdanın gereği olduğuna inanıyoruz. Hemşireler Haftası dolayısıyla, bu inancımızı ve kararlılığımızı bir defa daha tekrarlıyor; fedakar tüm hemşirelerimizin bu anlamlı gününü içtenlikle kutluyoruz. Bu vesileyle, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri, sağlık çalışanlarının kronik sorunları için bir an önce adım atmaya davet ediyoruz."