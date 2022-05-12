ODTÜ, RUR dünya sıralamasında Türkiye'den en iyi dereceyi yapan üniversite oldu

- Dünya üniversiteler sıralaması yapan kuruluşlardan Round University Ranking (RUR) tarafından açıklanan listede, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), dünya genel sıralamasında geçen yıla göre 89 sıra birden yükselerek 336'ncı, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise birinci oldu.

Öğretim faaliyetleri sıralamasına 443'üncü, araştırma faaliyetlerine 385'inci sıradan RUR listesine giren ODTÜ, uluslararası çeşitlilik sıralamasında 339'uncu ve finansal sürdürülebilirlik sıralamasında 48'inci sırada yer aldı.

RUR, yaptığı sıralama için temel göstergeler olarak öğretim ve araştırma faaliyetlerinin her birine yüzde 40, yardımcı göstergeler olarak uluslararası çeşitlilik ve finansal sürdürülebilirlik göstergelerinin her birine ise yüzde 10 oranında ağırlık verdi ve üniversiteler için toplam skor hesaplaması yaptı.

RUR'un geçen yılki genel sıralamasında 425'inci olan ODTÜ, bu yıl 89 sıra birden yükselerek 336'ncılığa yükseldi. Öğretim faaliyetleri sıralamasında 443'üncü, araştırma faaliyetleri sıralamasında 385'inci, uluslararası çeşitlilik sıralamasında 339'uncu ve finansal sürdürülebilirlik sıralamasında 48'inci sırada yer alan ODTÜ, Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci oldu.

- Başarıda, teşvikler rol oynadı

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ'nün sıralama kuruluşlarının yayımladıkları listelerde 2021 sonuçlarına göre konumunu yükseltmesine ve Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk sırada yer almasına dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rektörlük olarak, sıralama sistemlerinin metodolojilerini iyi analiz ettiklerini ve ODTÜ'ye dair kurumsal verileri sağlıklı bir şekilde toplamada yenilikçi yaklaşımlar izlediklerini aktaran Kök, sıralamalarda yükselmek için belirledikleri stratejik hedeflere ulaşmak üzere yürüttükleri disiplinli çalışmaların da ODTÜ'nün başarısında etkili olduğunu söyledi.

Kök, ODTÜ'nün açıklanan diğer sıralamalar ve son yayımlanan RUR sıralamasındaki yerine ilişkin, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin başarısında, öğretim üyelerinin araştırmalarının yüksek nitelikli yayına dönüştürülmesine dair teşvik edici destekler, TÜBİTAK 2232 gibi programlarla ODTÜ'ye kalıcı ve misafir olarak dahil olan araştırmacıların performansları ve özellikle genç akademisyenlerin ulusal ve uluslararası proje sayılarındaki artışlar rol oynadı. ODTÜ olarak önümüzdeki iki yıl içinde kalıcı olarak ilk 500'de yer almayı ve takip eden dönemde ise sıralamalarda daha da yükselmeyi hedefliyoruz."

- "Mevcut bütçe olanaklarına rağmen gösterdikleri başarı kayda değer"

Sıralamalarda ilk 100'de yer alan dünya üniversitelerinin AR-GE bütçelerinin Türk üniversitelerinin 50-200 kat üzerinde olduğuna dikkati çeken Kök, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk üniversitelerinin mevcut bütçe olanaklarına rağmen gösterdikleri başarı kayda değer. Üniversitelerimizin gelişerek dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alabilmesi için mali kaynaklarının ve araştırma bütçelerinin uluslararası normlara çıkarılması önemli fakat bu tek başına yeterli değil. Yükseköğretim kurumlarının iç süreçlerini geliştirmeleri, tüm süreçlerinde sürdürülebilir bir kalite düzeyi oluşturmaları, stratejik yönetim anlayışını benimsemeleri, tüm faaliyet ve varlıklarını kayıt altına alarak kaynaklarını kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda harekete geçirebilmek için etkili bir performans yönetimi uygulayabilmeleri son derece önemlidir."

Mevcut sıralama sistemlerinin yaygın kullandıkları metodolojilerle ilgili eleştirilerin yapıldığını, farklı karakteristikleri olan yükseköğretim kurumlarının çoğunlukla aynı göstergelere göre değerlendirilmesinin çok sayıda üniversite için dezavantajlı bir durum ortaya çıkmasına da yol açabildiğini vurgulayan Kök, bu nedenle üniversitelerin AR-GE çıktılarının, araştırmaya ayırdıkları bütçeleriyle orantılı olarak değerlendirilmesine yönelik kriterlerin de kullanılması gerektiğini vurguladı.

ODTÜ Rektörü Kök, üniversitelerin, gelişmeye açık yönlerini iyileştirmek için politikalar geliştirilmesi, marka değerlerinin yükseltilmesi ve uluslararasılaşma potansiyellerinin artırılması için dünya çapındaki sıralama sistemlerinden istifade etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.