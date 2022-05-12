Tututklu eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili hastaneye kaldırıldı

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi yetkilileri, Saakaşvili'yi Rustavi kentindeki hapishaneden Tiflis'te bulunan "Vivamedi" kliniğine getirdi.

Birbirine benzer özel araçlardan oluşan Saakaşvili'yi taşıyan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında kliniğe giriş yaptı.

Özel Hapishane Hizmeti İdaresi, Saakaşvili'nin kliniğe getirilmesi hakkında henüz açıklama yapmadı.

Saakaşvili'nin klinikte ne kadar kalacağı belli değil.

- Saakaşvili'nin sağlık durumu

Saakaşvili'nin yakınları, eski cumhurbaşkanın sağlığının hapishanede gittikçe kötüye gittiğini iddia ederken, tedavi için yurt dışına götürülmesini talep ediyor.

Saakaşvili'nin destekçileri de bir gösteri düzenleyerek bu talepleri dile getirdi.

Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze ise Saakaşvili'nin bilerek bazı yemekleri yemediğini ve doktorların verdiği ilaçları kullanmadığını ifade etti.

Bregedze, bu nedenle sağlık kontrolü için Saakaşvili'nin kliğine nakledilmesine karar verdiklerini söyledi.

- Saakaşvili'nin gözaltına alınması

8 yılın ardından ülkesine 1 Ekim 2021'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

- 2 kez açlık grevi ilan etmişti

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alındıktan sonra 50 gün açlık grevi yapan Saakaşvili, daha sonra Gori kentinde tedavi görmüştü.

Saakaşvili, ardından 21 Şubat-10 Mart döneminde da açlık grevini sürdürmüştü.

- Tutuklanmasına rağmen Ukrayna'da görevde

Ukrayna vatandaşı olan, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapan Saakaşvili, Gürcistan'da tutuklanmasına rağmen görevde kaldı.