Manisa'da kafası enjeksiyon makinesine sıkışan işçi öldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir plastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mayıs 2022 13:19
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında çalışan 36 yaşındaki Şeyhmus Aydın, arızalanan enjeksiyon makinesini tamir ettiği sırada makinenin kapanması sonucu kafasını sıkıştırdı.
Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle fabrikaya sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız