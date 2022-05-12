Konya'da su dolu kovaya düşen çocuk öldü
Konya'nın Karatay ilçesinde, evlerindeki su dolu kovaya düşen çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mayıs 2022 13:28
Nakiboğlu Mahallesi Şahbender Sokak'taki evlerinde oynayan 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Abdülkerim el-Hac, su dolu kovaya düştü.
Ailesi tarafından kovadan çıkarılan çocuk, ambulansla Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.
Çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız