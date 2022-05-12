Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ terör örgütü mensubu 11 kişinin yakalandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mayıs 2022 14:53
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ terör örgütü mensubu 11 kişinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız