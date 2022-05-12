Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillere çağrı: İstanbul İl Başkanlığına doğru yola çıkın!
Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaşımda bulunarak 'Tüm milletvekillerinin İstanbul İl Başkanlığı binasına doğru yola çıkması' talimatını verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Mayıs 2022 15:28
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı.
Yargıtay, Kaftancıoğlu'na 2 ayrı suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.
KILIÇDAROĞLU'DAN TÜM VEKİLLER ÇAĞRI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın hemen ardından Twitter'dan açıklama yaptı. CHP lideri, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" dedi.Yargıtay Kaftancıoğlu'nun cezasını onadı...Hapse girecek Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız