Eğitim Bir-Sen'den 'yeni yönetmelik' açıklaması

Eğitim Bir-Sen'in konuya ilişkin açıklaması:

Müdürlerin, öğretmenleri değerlendirmesi uygulamasından vazgeçilmesi talebimiz kabul edildi

Eğitim-Bir-Sen olarak, Haziran 2016'da, öğretmenlerin ve eğitimin niteliğinin artırılmasına hiçbir somut katkı sağlamayacak olan, hukuki denetimden uzak nitelikteki 'öğretmenlerin müdürleri tarafından değerlendirmeye tabi tutulması' uygulamasından vazgeçilmesini talep etmiştik.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 54. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde okul müdürü tarafından değerlendirmeye tabi tutulan ve en yüksek başarı puanının altında herhangi bir puan alan öğretmenler için itiraz dilekçesi kampanyası başlatmıştık.

Bakanlık, talebimiz ve teklifimiz doğrultusunda, 12.5.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile öğretmenlerin müdürler tarafından değerlendirmeye tabi tutulmasını hüküm altına alan yönetmeliğin "Değerlendirme ölçütleri" başlıklı 54. maddesini yürürlükten kaldırmıştır.

Yönetmelik için Tıklayınız.