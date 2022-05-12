Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda, 81 ilde okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde ciddi bir dönüşüme tanıklık ettiğini vurgulayan Özer, derslikten öğrenci ve öğretmen sayısına kadar OECD ülkelerinin ulaştığı hedeflere ülkenin 70 yıl sonra eriştiğini anlattı.

Okullaşma oranlarının bu sürede ilk kez yüzde 100'lere çıktığını belirten Özer, "Eğitime, tüm vatandaşların çocuklarının erişiminin önündeki engeller kalktı. Kılık kıyafet, baş örtüsü nedeniyle eğitime erişemeyen kız çocuklarının engelini kaldırarak onların eğitime erişimini kolaylaştırdınız. Kız çocuklarının eğitime erişimi ile ilgili yıllardır yapılan kampanyalar, son 19 yılda nihayetine erdi. İlk defa bu ülkede kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarının okullaşma oranını aştı." dedi.

- "Engeller sizlerin desteklerinizle kalkmış bulunmaktadır"

Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Kapsayıcı bir şekilde öğrencimizin engeli ne olursa olsun eğitime erişimle ilgili sizin riyasetinizde tüm illerimizde ve ilçelerimizde, özel eğitim ana okulundan özel eğitim uygulama okuluna, özel eğitim meslek okulundan kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim seçeneklerine kadar Kıta Avrupası'nda deneyimlenmeyen her türlü eğitim seçeneği, bu ülkede kullanıldı.

Şu anda kendileri küçük, kalpleri büyük yaklaşık 453 bin özel öğrenci, eğitime bulundukları her mekandan ulaşabiliyor. Eğer süreğen hastalıkları varsa evlerine, hastanelerine öğretmenlerimiz gidiyor. Kaynaştırma sınıflarında eğitim devam ediyor. Eğitimin tüm kademelerinde ilerleme ile ilgili engeller sizlerin desteklerinizle kalkmış bulunmaktadır. Eğitim sistemimizde baş örtüsünden katsayıya okullaşmadan özel eğitim öğrencilerinin önündeki tüm engelleri kaldırdığınız için tüm öğrencilerimiz adına en içten şükranlarımı sunuyorum."

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor liselerinde birlikte yönetim ile ilgili iş birliği yaptıklarını hatırlatan Özer, "Bundan sonra da özel çocuklarımızın sadece eğitim değil sanatla, kültürle, sporla etkileşimlerini artırmak için her türlü iş birliğine devam edeceğiz." dedi.