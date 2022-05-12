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Ataması açıklandı o programlarına devam etti

Açıklanan son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şanlıurfa iline atanan Sivas Valisi Salih Ayhan, gün içirişinden önceden planlanmış programlarını sürdürdü, Ayhan , 'Tarla Günü' etkinliği çerçevesinde düzenlenen yağlık ayçiçeği ve şeker pancarı tohum ekim programına katıldı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Mayıs 2022 18:09
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Ataması açıklandı o programlarına devam etti

Merkeze bağlı Kızılkavraz köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesinde tarla günü etkinliği düzenlendi. Traktöre binerek yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştiren Vali Ayhan, çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

Tarlada açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, Sivas'ın tarımda adından söz ettiren illerden biri olduğunu söyledi. Tarımın önemine vurgu yapan Vali Ayhan, "Biliyorsunuz tarım özellikle savunma sanayisinden sonra hatta savunma sanayi kadar Dünya'da en önemli sektörlerden birisi oldu salgın bunu gösterdi ve biz de tabi Sivas'ımızda ekilmedik hiçbir metre kalmasın diye ve her alanda güçlü destekler vererek üretken bir Sivas, tarımda adından söz ettirilen bir şehir olması için ciddi çalışmalar yapıldı ve bununda meyvesini alıyoruz. Her yıl daha da ileri diyoruz her yıl daha yenilikçi katma değeri yüksek ürün değeri fazla olan ve ürün miktarı çok fazla olan ürünlerin ekilmesi konusunda da teşvikle destekle sağlanıyor." dedi.

"Katma Değeri Yüksek Ürünler Yetiştiriyoruz."

Bu senenin ilk ekiminin yapıldığını belirten Vali Ayhan, "Bu sene şuan ilk ekimi gerçekleştirdiğimiz yağlık ay çiçeği 2019 yılında çerezlik ay çiçeği olarak 6 bin dekarlık 2020 de 30 bine çıktı. 2021 yılında da 80 bin dekara kadar çıktı. Yağ fiyatlarının artışıyla birlikte yağlık ay çiçeği ekiminde de sözleşmeli alım garantili ekimler yapılıyor. Sivas'ımızda da katma değeri yüksek, bu zamanda önemli bir ihtiyacı olan yağlık ay çekirdeği ekimini de gerçekleştirmiş olduk. Sivas'ımızda hem ekilebilir arazi bakımından genişlemesi sulanabilir arazinin gelişebilmesi, bilgili bilinçli çiftçilerimizin olması ve çağın ihtiyacı olan ürün hangisiyse ona odaklanması hepsini bir araya getirdiğimizde güzel bir adım diyebilirim. Rabbim, çiftçilerimizin alın terini zayi eylemesin. Onları desteklememiz her daim devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sivas'taki Görevimizi Sonlandırmak Üzereyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atandığını belirten Vali Ayhan, "Bizim de malumunuz bu gece çıkan kararname ile Sivas'taki görevimizi sonlandırmak üzereyiz ama her zaman gönlümüz, yüreğimiz burada. Çiftçilerimizle güzel bir bağımız oldu, güzel bir hukukumuz oldu. Bir çiftçi ailesinden gelen birisi olarak da her zaman çiftçiye dost, toprağa dost biz idarecilik yapmaya çalıştık ve gerçekten de 4 yıllık çalışma serüveninde de bunun tadını, zevkini aldık. Sivas çiftçisinin ciddi bir ivme kazandığını söyleyebilirim. İnşallah bundan sonrada yeni görev yerimizde aynı aşkla aynı şevk ile yılmadan hep birlikte çalışacağız. Ben çiftçilerimize gönlü geniş, yüreği geniş çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Onların hep dualarıyla yürüdük bu yolda birlikte yürüdük ben onlarda müteşekkir olduğumu da bu vesilede bu tarlada gider ayakta olsa bir selamlarımı muhabbetlerimi iletiyorum haklarını da helal etmelerini istiyorum." diye konuştu.

Şeker Pancarı Ekimi Gerçekleştirildi

Vali Ayhan daha sonra şeker pancarı ekim etkinliğine katıldı. Tarımda Sivas'ın çok güçlü bir alt yapısının olduğunu ifade eden Vali Ayhan, "Şeker pancarı üretiminde Sivas Türkiye'de ilk beşte olan şehirlerden birisi. Çünkü geniş bir coğrafyası var. İklimsel özellikleri bakımından da gece gündüz sıcaklık farkı ve bununda getirisi olarak da yüksek polar oranı değerli olan 18 ile 22 arasında bir polar var o da şeker oranının yüksek olması çok kaliteli bir şeker pancarı üretimi gerçekleştirilmektedir. Sivas'tan da 5 fabrikaya direkt şeker pancarı gönderilmektedir. 200 bin dekara yakın şeker pancarı ekimi 1 milyon ton üzerinde de bir hasılat elde edilmektedir. İlimize ciddi de bir kaynak gelmektedir. Şöyle söyleyebilirim yani bu sene il ekonomisine 1 milyar lira kaynağın aktarılacağını söyleyebilirim. İnşallah bu sene bereketli bir yıl olur. Geçen yıl erken ekimden dolayı soğuklardan dolayı biraz sıkıntı yaşadı çiftçilerimiz bir daha ekmek zorunda kaldılar. Bu sene mayıs ayını geçirdiler. İnşallah bu sene sıkıntı olmadan Rabbim rahmetini inşallah nail eyler. Çiftçimizin yüzü güler. Çok emek veriyorlar çünkü çok da masraf ediyorlar. İnşallah bu emeklerinin bu alın terlerinin karşılığını Rabbim onlara verir diyorum. Bereketli olsun. Allah çiftçilerimizin emeklerin ziyan etmesin. Hayırlı olsun." Şeklinde konuştu.

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